詐團車手取款後疑黑吃黑 謊稱遭搶新北警識破「變裝才報案」

新北警方今晚表示，詐欺集團成員從台南北上取款後，疑黑吃黑謊報稱款項遭搶。警方查出，報案人遭搶後還買衣服變裝後才報案，警詢時2人坦承是車手，目前鎖定同夥共犯追查。

新北市永和警分局今晚開記者會表示，今天下午接獲110勤務中心轉報，民眾指稱當街遭搶錢。警分局偵查隊、轄區永和派出所立即啟動快速打擊部隊前往現場圍捕，當場帶回報案者2人回警局調查。

警方指出，報案人自稱是從南部北上，攜帶百萬現金欲到北部購買汽車，遭人搶現金，因追逐而受傷。

永和警分局偵查隊長李志祥表示，經深入詢問後，2名報案人都無法詳細交代現金來源及用途，最後2人坦承是擔任車手，今天接受詐欺集團指示至新北市向遭詐騙投資股票的婦人取得現金約新台幣130餘萬元。

專案人員研判，2人疑夥同共犯上演黑吃黑戲碼，謊報遭搶奪意圖侵吞詐騙款項。警方已留置2人漏夜持續擴大偵辦，並已鎖定共犯身分循線追查，向上溯源查詐團。

警方調查，王姓、阮姓男子今天上午11時許前往新北市永和區中和路某大樓，向82歲婦人取走投資股票的現金130餘萬元後步行到對面巷內時，遭1名尾隨男子搶走裝有2袋現金的手提包。搶奪者逃逸過程中內裝有63萬元的1袋現金掉在路邊，路人拾獲送到派出所。

警方表示，報案的王男遭搶後，竟先到附近的生活百貨購買襯衫換裝再與阮男會合，一直到下午1時許才打電話報警，疑點重重。待釐清案情後，2嫌將依觸犯詐欺罪嫌、洗錢防制罪嫌移送。