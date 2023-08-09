行人違規也要禮讓？騎士怒控警未舉發 汐止警澄清了

新北市44歲陳男，日前騎機車經過汐止區汐萬路時，見前方廖女帶著2名小孩穿越馬路，陳男按喇叭示警引起廖女不滿，報警指控陳男未禮讓行人。陳男質疑警方未對廖女違規穿越馬路行為開罰，氣的將過程PO網。汐止警方澄清，因陳男當下未提供影像佐證無法開罰，已請陳男檢附行人違規事實，警方將依法舉發。

據了解，陳男在臉書社團「汐止集團」貼文，「8月5日下午2時許，停等紅綠燈綠燈剛起步轉汐萬路時，一個大媽帶著兩個小孩不管你車多少直接過了馬路，當下只是按個喇叭警示，誰想這位大媽火大還報警，說我沒有禮讓行人，結果警察來了，我得到的答案卻是直接穿越馬路，也算在禮讓行人的範圍內不算違規，我說那是不是要撞死人了才算違規而且違規的還不是行人而是撞到人的那個人，後面也就這樣不了了之」。

貼文一出引發網友紛紛聲援，「要禮讓行人沒錯，但行人也不能違規，亂過馬路，自由行走，這法條真的要改，不然真不知道如何開車」、「台灣為什麼變行人地獄，因為帝王條款」、「行人不心虛嗎？還這樣理直氣壯,唉！給小孩負面教養」、「這條真的害死駕駛人，根本是助長行人用路人違規」。

汐止警方表示，警方到場時已告知廖女（46歲），設有行人穿越道者，行人須經由行人穿越道穿越，不得在其100公尺範圍內穿越道路。當時陳男要求警方對廖女違規穿越道路之行為予以舉發，但警方告知無法僅憑雙方互相指責口述即予互相開單舉發，需有相關影像事證，查證屬實後始符合程序，但陳男表示無法當場提供行車紀錄器影像，警方當即告知陳男若有相關影像，可檢具事證至警局舉發，若違規屬實將依法舉發，警員全程均語氣平和無態度不佳。