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墾丁現多道閃電！後壁湖女遊客遭雷擊倒地 家屬機警CPR、送醫搶救

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墾丁現多道閃電！後壁湖女遊客遭雷擊倒地不起 家屬機警CPR救回

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東墾丁地區今天天氣不穩定，下起間歇性大雨，低厚雲層午後出現打雷和閃電，縣消防局恆春分隊下午3時許接獲後壁湖潮間帶有民眾遭雷擊救護案，救護人員到場前，家人已為被雷擊電暈的40歲女遊客做心肺復甦術，不久清醒，救護人員檢視身上無燒燙傷痕跡，意識清楚，但身體虛弱，經送恆春旅遊醫院檢查並無礙。

據了解，40歲女子和家人來墾丁旅遊，一家人下午到台電核三廠旁的後壁湖潮間帶旁沙灘散步時，天空出現多道雷光，一道閃電朝沙灘方向打來，她突然倒地不起，家人見她叫不醒，趕緊為她做心肺復甦術並報警求援。

所幸在救護人員到場前恢識意識，送醫檢查無礙，虛驚一場；有人半開玩笑說「被雷打中的機率很低，真的可以去買樂透了！」。

墾丁後壁湖潮間帶沙灘今天下午發生女遊客遭雷擊電暈救護案，圖為事發地。記者潘欣中／攝影
墾丁後壁湖潮間帶沙灘今天下午發生女遊客遭雷擊電暈救護案，圖為事發地。記者潘欣中／攝影

沙灘 恆春 墾丁 CPR

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