影／新北「AB車」拒檢！撞2車又撞人衝上國道 桃園棄車追緝中

新北市今天下午發生汽車疑懸掛AB車牌拒絕警方攔檢，沿路違規連撞兩車又撞傷行人，最後衝上國道三號再從亖峽逃至桃園市大溪區棄車後逃逸，警方全力追緝中。

新北市新店警方今天下午1時許巡邏行經新店區中興路與寶強路口，發現一輛黑色賓士汽車疑似懸掛AB車牌拒絕警方攔檢，沿路違規先在中興路與寶橋路口擦撞一輛小貨車，造成該車車頭大燈擦痕，又在北新路二段擦撞行人吳姓女手（42歲）造成吳女四肢擦傷、左腳腓骨骨折，意識清楚，送往新店慈濟醫院治療；最後在中興路三段與寶中路口擦撞一輛汽車，造成該車後保險桿擦痕。

據了解，該輛黑色賓士汽車連撞兩車又撞傷行人，再從新店區中興路二段上國三號，由新店區安康路二段下國道，並在安康路三段更換汽車車牌，經三峽區往桃園市方向逃逸，新店警方於今天下午4時30分，在桃園市大溪區尋獲該輛賓士車輛，但開車犯嫌已棄車逃逸，警方持續全力追緝中。