快訊

天氣3階段變化！明午後雷雨轟炸下周再迎雨勢 卡努、蘭恩雙颱撲日韓

墾丁現多道閃電！後壁湖女遊客遭雷擊倒地 家屬機警CPR、送醫搶救

做好最壞的打算…郭台銘動向受矚目 綠營高層嘆：若投入參選發展不容樂觀

影／新北「AB車」拒檢！撞2車又撞人衝上國道 桃園棄車追緝中

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市今天下午發生汽車疑懸掛AB車牌拒絕警方攔檢，沿路違規連撞兩車又撞傷行人，最後衝上國道三號再從亖峽逃至桃園市大溪區棄車後逃逸，警方全力追緝中。

新北市新店警方今天下午1時許巡邏行經新店區中興路與寶強路口，發現一輛黑色賓士汽車疑似懸掛AB車牌拒絕警方攔檢，沿路違規先在中興路與寶橋路口擦撞一輛小貨車，造成該車車頭大燈擦痕，又在北新路二段擦撞行人吳姓女手（42歲）造成吳女四肢擦傷、左腳腓骨骨折，意識清楚，送往新店慈濟醫院治療；最後在中興路三段與寶中路口擦撞一輛汽車，造成該車後保險桿擦痕。

據了解，該輛黑色賓士汽車連撞兩車又撞傷行人，再從新店區中興路二段上國三號，由新店區安康路二段下國道，並在安康路三段更換汽車車牌，經三峽區往桃園市方向逃逸，新店警方於今天下午4時30分，在桃園市大溪區尋獲該輛賓士車輛，但開車犯嫌已棄車逃逸，警方持續全力追緝中。

新北市新店區今天下午發生汽車疑懸掛AB車牌拒絕警方攔檢，沿路違規連撞兩車又撞傷行人，最後衝上國道三號再從三峽逃至桃園市大溪區棄車後逃逸，警方全力追緝中。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區今天下午發生汽車疑懸掛AB車牌拒絕警方攔檢，沿路違規連撞兩車又撞傷行人，最後衝上國道三號再從三峽逃至桃園市大溪區棄車後逃逸，警方全力追緝中。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區今天下午發生汽車疑懸掛AB車牌拒絕警方攔檢，沿路違規連撞兩車又撞傷行人，最後衝上國道三號再從三峽逃至桃園市大溪區棄車後逃逸，警方全力追緝中。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區今天下午發生汽車疑懸掛AB車牌拒絕警方攔檢，沿路違規連撞兩車又撞傷行人，最後衝上國道三號再從三峽逃至桃園市大溪區棄車後逃逸，警方全力追緝中。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區今天下午發生汽車疑懸掛AB車牌拒絕警方攔檢，沿路違規連撞兩車又撞傷行人，最後衝上國道三號再從三峽逃至桃園市大溪區棄車後逃逸，警方全力追緝中。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區今天下午發生汽車疑懸掛AB車牌拒絕警方攔檢，沿路違規連撞兩車又撞傷行人，最後衝上國道三號再從三峽逃至桃園市大溪區棄車後逃逸，警方全力追緝中。記者王長鼎／翻攝

桃園 國道 車禍

延伸閱讀

新北庇護工場近4成連3年虧損 專家：不該只看表面數字

16公尺Kitty穿花布衫！ 桃園地景藝術「Hello Kitty來作客」萌翻龍潭大池，夜間光雕秀+三麗鷗亮點必打卡

台中大里30年舊水管將汰換 居民樂：不再爆管了

桃園、中壢殯葬園區推改善工程 張善政盼完善治喪環境

相關新聞

墾丁現多道閃電！後壁湖女遊客遭雷擊倒地不起 家屬機警CPR救回

屏東墾丁地區今天天氣不穩定，下起間歇性大雨，低厚雲層午後出現打雷和閃電，縣消防局恆春分隊下午3時許接獲後壁湖潮間帶有民眾...

影／新北「AB車」拒檢！撞2車又撞人衝上國道 桃園棄車追緝中

新北市今天下午發生汽車疑懸掛AB車牌拒絕警方攔檢，沿路違規連撞兩車又撞傷行人，最後衝上國道三號再從亖峽逃至桃園市大溪區棄...

國1五楊高架奧迪車頭全毀！車流回堵3公里 疑開輔助駕駛追撞緩撞車

今天下午國道1號五楊高架道路北向41.7公里處，發生汽車追撞施工緩撞車，造成汽車車頭毀損，所幸駕駛脫困沒有大礙，現場車流...

被網友通知「家裡辦喪事」丟包！21歲女直呼丟臉 台中人安慰：很純情

台中市大甲區21歲張姓女子在交友軟體認識網友，日前搭車南下嘉義縣布袋鎮見男網友，對方突稱「家裡要辦喪事」，臨時離開留下張...

黑車夜撞車行加速逃逸疑裝假車牌 鐵捲門「像廢紙全爛」

桃園市八德區一間車行昨清晨3點多，突遭一輛小客車倒退直衝進店裡，當場撞爛鐵捲門，隨後再加速逃逸，前後僅不到10秒鐘。店家...

水源保護區垃圾不斷入侵 告示罰款500萬難遏止亂象

新北市鳶山攔河堰原水區，供應新北10行政區210萬人口用水，但去年3月本報踢爆不肖業者在此偷倒廢棄物、水公司表示加強巡查...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦