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影／淡水紅衣女郎路不拾遺 越南妹子失而復得好開心

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

1名越南年輕女子，日前在新北市淡水區某小吃店用完餐，準備結帳才發現皮夾遺失。警方調監視器發現她走路時掉到路上，被1名紅衣女子拾起，直接走進超商，但人家可不是拿皮夾去消費，而是原封不動交給店員，最後物歸原主皆大歡喜。

越南籍鄭姓女子到淡水某科技公司上班已經3年，4日下午她和朋友一起到公司附近淡金路三段某越南小吃店用餐，結帳時發現皮夾不見，裡面除了工作證件、提款卡，還有3千元生活費。

鄭女焦急在店內、店外四處尋找不著，朋友建議直接到附近的淡水警分局興仁派出所報案，警員黃昱嘉馬上調閱監視器，發現她走路到小吃店途中，皮夾從上衣口袋掉出，1分多鐘之後，另1名紅衣女子路過，彎腰拾起，直接走進路旁超商。

員警立刻打電話聯絡超商，店員說路人在超商門口拾獲皮夾，直接交到櫃台，想說失主可能會回頭來找。警員黃昱嘉於是帶著鄭女前往超商領取，她見皮夾保持原狀失而復得，開心地頻頻向警方道謝。

紅衣女子路過，彎腰拾起皮夾，直接走進路旁超商，原封不動交給店員。記者林昭彰／翻攝
紅衣女子路過，彎腰拾起皮夾，直接走進路旁超商，原封不動交給店員。記者林昭彰／翻攝
越南籍鄭姓女子皮夾遺失，警員黃昱嘉馬上調閱監視器，迅速協助物歸原主，2人開心合影。圖／警方提供
越南籍鄭姓女子皮夾遺失，警員黃昱嘉馬上調閱監視器，迅速協助物歸原主，2人開心合影。圖／警方提供
越南籍鄭姓女子走路途中，皮夾從上衣口袋掉出，1分多鐘之後，另1名紅衣女子路過，彎腰拾起，直接走進路旁超商交給店員。記者林昭彰／翻攝
越南籍鄭姓女子走路途中，皮夾從上衣口袋掉出，1分多鐘之後，另1名紅衣女子路過，彎腰拾起，直接走進路旁超商交給店員。記者林昭彰／翻攝

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