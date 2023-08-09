影／淡水紅衣女郎路不拾遺 越南妹子失而復得好開心
1名越南年輕女子，日前在新北市淡水區某小吃店用完餐，準備結帳才發現皮夾遺失。警方調監視器發現她走路時掉到路上，被1名紅衣女子拾起，直接走進超商，但人家可不是拿皮夾去消費，而是原封不動交給店員，最後物歸原主皆大歡喜。
越南籍鄭姓女子到淡水某科技公司上班已經3年，4日下午她和朋友一起到公司附近淡金路三段某越南小吃店用餐，結帳時發現皮夾不見，裡面除了工作證件、提款卡，還有3千元生活費。
鄭女焦急在店內、店外四處尋找不著，朋友建議直接到附近的淡水警分局興仁派出所報案，警員黃昱嘉馬上調閱監視器，發現她走路到小吃店途中，皮夾從上衣口袋掉出，1分多鐘之後，另1名紅衣女子路過，彎腰拾起，直接走進路旁超商。
員警立刻打電話聯絡超商，店員說路人在超商門口拾獲皮夾，直接交到櫃台，想說失主可能會回頭來找。警員黃昱嘉於是帶著鄭女前往超商領取，她見皮夾保持原狀失而復得，開心地頻頻向警方道謝。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言