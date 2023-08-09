影／淡水紅衣女郎路不拾遺 越南妹子失而復得好開心

1名越南年輕女子，日前在新北市淡水區某小吃店用完餐，準備結帳才發現皮夾遺失。警方調監視器發現她走路時掉到路上，被1名紅衣女子拾起，直接走進超商，但人家可不是拿皮夾去消費，而是原封不動交給店員，最後物歸原主皆大歡喜。

越南籍鄭姓女子到淡水某科技公司上班已經3年，4日下午她和朋友一起到公司附近淡金路三段某越南小吃店用餐，結帳時發現皮夾不見，裡面除了工作證件、提款卡，還有3千元生活費。

鄭女焦急在店內、店外四處尋找不著，朋友建議直接到附近的淡水警分局興仁派出所報案，警員黃昱嘉馬上調閱監視器，發現她走路到小吃店途中，皮夾從上衣口袋掉出，1分多鐘之後，另1名紅衣女子路過，彎腰拾起，直接走進路旁超商。