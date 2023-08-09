桃園車行半夜遭撞 鐵捲門「像廢紙全爛」

桃園市八德區一間車行昨清晨3點多，突遭一輛小客車倒退直衝進店裡，當場撞爛鐵捲門，隨後再加速逃逸，前後僅不到10秒鐘。店家得知後立即報警，稱未與人結怨，目前警方調閱涉案車輛疑為使用變造車牌作案，持續釐清犯嫌身分。

昨凌晨3點15分，八德區介壽路二段某車行遭不明人士開著黑色小客車倒車衝撞，嚴重毀損鐵門。從路過車輛的行車紀錄器畫面可見，黑車毫無減速倒車直衝店裡，鐵捲門「宛如一張紙」當場被撞爛，且黑車撞到鐵門後也沒有減速，一路撞到店內最深處，隨後再加速向前駛離，前後過程不到10秒鐘，嚇壞路過車輛。