桃園車行半夜遭撞 鐵捲門「像廢紙全爛」
桃園市八德區一間車行昨清晨3點多，突遭一輛小客車倒退直衝進店裡，當場撞爛鐵捲門，隨後再加速逃逸，前後僅不到10秒鐘。店家得知後立即報警，稱未與人結怨，目前警方調閱涉案車輛疑為使用變造車牌作案，持續釐清犯嫌身分。
昨凌晨3點15分，八德區介壽路二段某車行遭不明人士開著黑色小客車倒車衝撞，嚴重毀損鐵門。從路過車輛的行車紀錄器畫面可見，黑車毫無減速倒車直衝店裡，鐵捲門「宛如一張紙」當場被撞爛，且黑車撞到鐵門後也沒有減速，一路撞到店內最深處，隨後再加速向前駛離，前後過程不到10秒鐘，嚇壞路過車輛。
對此店家得知後立即報警，警方到場後詢問該店老闆稱未與他人有嫌隙，八德分局表示目前警方已調閱涉案車輛疑為使用變造車牌作案，將持續擴大調閱周邊監視器以釐清犯嫌身分及作案動機，並通知到案說明。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言