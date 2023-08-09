水源保護區垃圾不斷入侵 告示罰款500萬難遏止亂象

鳶山堰水源保護區長年被偷倒垃圾，一旁告示棄置廢棄物最重罰5百萬形同虛設。圖／新北市環保局提供

新北市鳶山攔河堰原水區，供應新北10行政區210萬人口用水，但去年3月本報踢爆不肖業者在此偷倒廢棄物、水公司表示加強巡查後，如今又有民眾發現垃圾出現在原水區，如今河川局和水公司還要現勘確認權責單位，一旁告示棄置廢棄物最重罰500萬形同虛設。民眾批評，鳶山堰同一條河兩單位不斷互踢責任各自為政，難怪長年偷倒垃圾無法根除。

針對鳶山堰不斷被民眾偷倒垃圾，問題浮上台面一年多仍無法根除，在地立委吳琪銘表示，鳶山堰水源保護區的環境維護攸關三峽、樹林與桃園地區的用水品質，也影響板新水廠水資源的供應與維護。在水源保護區內惡意傾倒垃圾不僅破壞大漢溪的水域環境，更威脅市民飲用水的衛生安全，要求政府嚴懲傾倒垃圾民眾，相關單位也應加強水源保護區環境維護，避免該區域再度被人惡意傾倒廢棄物或破壞水質安全。

立委參選人、在地議員林金結表示，鳶山堰旁中山、茅埔路經常有民眾偷倒垃圾，住在附近的居民看到這樣不斷上演，曾召集新北市府水利局、台水公司等相關單位會勘。鳶山堰桃園端有設置防護網，因此跟台水公司協調加裝監視器及防護網防止民眾都倒垃圾，但不懂台水公司為何行政效率這麼差還沒裝上。

林金結說，針對此問題已進行召及有關單位安排再次會勘。台水公司為中央所管，未來當上立委後將編列預算要求要設置防護網及監視器，保護民眾用水安全。

新北市環保局對此表示，7月14日接獲陳情後已發文限期台水公司於7月31日前清除，但現況仍未清除因此將依法告發最高處6千元罰鍰。去年4月起環保局與台水公司已加強巡查，台水公司於該址周遭路段架設圍籬及豎立告示牌，防止廢棄物流入蓄水區。

環保局說，去年8月台水公司巡查時發現棄置垃圾，環保局破袋後查獲事證追查行為人，查證是裝潢工程行未委託合格清除處理業者，逕行將廢棄物棄置於鳶山堰周遭，違反廢清法移送法辦並命業者停業，依法可處最高5年刑期科1500萬元罰金。

環保局說，鳶山堰範圍廣大，棄置頻率地點難掌控，去年4月後曾由三峽清潔隊架設移動式監視器共告發3件。今年起與第四台業者合作於各大水汙染熱點廣設監視器，除有即時雲端備份防盜防破壞，亦導入AI辨識水色功能。目前正評估請台水公司於鳶山堰周遭主要道路裝設監視器，以利查緝非法棄置之行為。