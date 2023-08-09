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卡努颱風吹掉消防局銜牌兩個字 網諷：市長選總統、新北無市政
新北市政府消防局外牆招牌，因遭卡努颱風強風吹襲，其中市政2字遭吹落，網友今天發現後將畫面拍下上傳臉書社團，並貼文「市長選總統、新北無市政、侯侯做代誌」引發網友熱議。新北市消防局表示，已委請廠商今天下午將招牌貼回。
有網友今天中午在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，畫面中可見位於新北市消防局外牆的「新北市政府消防局」招牌，竟少了「市政」2字。網友並貼文諷「市長選總統、新北無市政、侯侯做代誌」。貼文一出引發網友熱議。
有網友表示，「我們來看看護衛隊何時到場！」「撇開政治議題，文案超U的好嗎。」「外牆的標誌缺字也沒補，的確是印證了沒市政這件事。」
新北市消防局表示，上周四卡努颱風來襲，強風導致招牌被吹落，目前已委請廠商前處理，預計下午會將招牌裝回。
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