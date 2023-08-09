影／她新竹、台北兩頭喝到破表 撞翻停等紅燈雙載機車傷2人

陳姓女子日前酒後開車回家，途中行經中正區汀州路三段時沒注意紅燈，直接撞上前方停等的雙載機車，機車騎士和乘客被撞的四腳朝天倒地，所幸僅受輕微擦挫傷。警方獲報趕抵，發現汽車駕駛陳女有濃濃酒氣，她酒測值每公升1.35毫克，嚴重超標，被依公共危險罪嫌送辦。

警方7月27日凌晨2點多獲報，汀州路三段與思源街口發生車禍，現場是轎車追撞機車，警方先協助傷者機車騎士王男（24歲）和乘客孫男（25歲）送醫，2人僅擦挫傷無大礙。

肇事駕駛陳女（38歲）供稱當時在看手機，沒注意到前方路口是紅燈，反應不及撞上，不過她身上有明顯酒氣，警方實施酒測，她酒測值每公升1.35毫克，當場遭上銬逮捕送辦。

陳女警詢時稱自己在新竹跟朋友聚餐喝酒，休息一陣子後，再開車到台北找朋友續攤，續攤完開車回家不慎闖禍。據悉，陳女今年5月才在新竹被抓到酒駕，沒想到事隔不到兩個月再度酒駕。

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