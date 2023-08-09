1到5月交通事故517位高齡者亡 北市警強化長者交安宣導

根據交通相關單位統計，今年1到5月，全國道路交通事故總件數16萬8413件，受傷22萬6047人，事故發生後在30天內死亡有1309人，其中高齡者死亡人數有517人、受傷2萬9618人。

台北市文山二警分局指出，北市今年以來的行人交通事故，以65歲以上高齡長者占多數，為強化高齡者交通安全觀念及提升用路人路權認知，這個月特地利用清晨、黃昏時段，在長者聚集處所如公園及市場，宣導交通安全觀念，主動發放如反光鑰匙圈等配件，希望長者養成遵守交通規則並減少傷亡情事發生。

警方也提醒車輛駕駛人尊重行人優先權，不要將車輛違規停放在行人穿越道及人行道上；經過行人穿越道，或其他依法可供行人穿越的交岔路口，務必減速、確實停讓，若違反道路交通管理處罰條例第44條，最高可處6千元罰鍰，且要記點處分、參加講習。