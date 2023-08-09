國1北上三多路段4大車撞一團 移民署小巴10人送醫

高雄國道一號北上三多路段369.6公里處，今天上午車流尖峰時段，發生4輛大車追撞車禍，其中一輛移民署巴士，車上多人受到驚嚇送醫觀察，所幸並無人外傷，公路警察表示，事故車輛上午10時許前已移除，目前肇事原因仍在釐清中。

警指出，今天上午8時30分許，國道一號北向369.6公里，48歲廖姓男子駕駛營業大貨車，疑似因未保持安全距離，先是追撞前方47歲黃姓男子所駕駛的營業半聯結貨櫃車。

當時廖男貨車右後方35歲盧姓男子所駕駛的營業半聯結貨櫃車，也因未保持安全距離，追撞38歲蔡姓男子所駕駛的移民署公務巴士，而公務巴士遭撞後，再往前推撞廖車肇事。

據悉，本起事故造成移民署公務巴士駕駛及乘客9人，總計10人身體不適送醫診治，所幸皆無明顯外傷，而4車駕駛人，均無飲酒情形。

第五公路警察大隊呼籲民眾，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，未保持行車安全距離為十大肇事因素位居第1位，統計 111年國道轄線因未保持行車安全距離之交通事故共1萬3555件。依道路交通管理處罰條例規定，未保持行車安全距離，最高可處6000元罰緩。