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黑狗躺捷運站疑遭削半邊臉 熱心民眾救援...搶救3天仍走了
台中市大慶捷運站口日前疑似發生一起虐狗案件，受傷黑狗頭部、耳朵及舌頭疑遭利刃割傷，血跡斑斑，引發眾怒。台中市動保處獲報後前往救援，經檢視犬隻頭、耳、臉部有大面積撕裂，皮膚與肌肉組織流失、失溫及大出血狀況，經治療3天後，仍不幸死亡；警方已接手偵辦，並調閱監視器釐清案情。
一名網友在IG發文，指他8月6日下午經過大慶捷運站，在無障礙通道看到一隻黑狗滿身是血，疑似遭人惡意拿刀割劃施虐。網友說，這隻黑狗趴在無障礙通道一動也不動，他經過時覺得怪怪的，回頭查看發現狗狗滿身是血，頭部、耳朵及舌頭疑遭利刃割傷，當下立即尋求站長協助、打電話通報1999。他呼籲大家踴躍提供線索，揪出兇手。
台中市議員羅廷瑋呼籲警方調閱周邊監視器查明真相，若有施暴者一定要繩之以法。
台中市動保處表示，8月6日下午接獲1999通知後，立即請動物醫院獸醫師前往救援，經檢視頭、耳、臉部有大面積撕裂，皮膚與肌肉組織流失、失溫及大出血狀況，經治療3天後，犬隻仍不幸死亡。
動保處指出，動保處正與警察單位橫向聯繫，若查有行為人故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，依動物保護法規定最重可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。
警察局指出，警方已依規定受理，並調閱監視器釐清案情，後續將配合市府共同查處。
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