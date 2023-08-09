阿宏事件翻版 粉衣女「奔現」遭丟包 男藉口「家裡辦喪事」

繼7月初有名台中女到嘉義市見網友「阿宏」慘遭丟包於路邊大哭後；8月3日又有名台中市21歲張姓女子網戀，瞞家人南下嘉義布袋會男網友，不料男方陪在公園散步後，竟稱「家裡要辦喪事」丟包張女，今再度引發熱議，有網友說，糟糕，嘉義男人被貼標籤了。

張女深夜著全身粉紅色衣物在街上獨自逗留，布袋警方巡邏察覺怪異，也沒在鎮上看過此人，立即下車了解，經2名男警員關心突破心防，張女才透露指稱，是瞞著家人搭車南下與男網友見面，但卻被該男以「家裡辦喪事」跑了，最後經警方協助聯繫其友人，才將她載回家。

因嘉義縣市接連發生2起台中女網友奔現嘉義失敗，慘遭男網友丟包事件，且2女外型極為相似，一度讓人誤以為跟上個月是同人；有網友說，男生丟包是很缺德，但兩次的共通點，女方身上沒帶錢、錢不夠，為什麼還敢跑來見網友？

另網友則表示，嘉義舊名叫諸羅，但不是侏羅紀公園餒；另類的嘉義在地特色？諸羅城；嘉義是有成立丟包處理中心嗎？也有網友說，嘉義男人被貼標籤了。

嘉縣布袋警分局長林思妙表示，交友軟體盛行，要審慎評估使用，若需協助可聯繫警方，一定熱心服務。