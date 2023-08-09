影／蘆洲小老闆輕信股票投資網路廣告 被騙1230萬金額創紀錄

新北市蘆洲區1名65歲男子輕信網路上的股票投資廣告，6、7月間分13次付款，竟總共投入資金1230萬，結果不但血本無歸還被要求繼續出資124萬元，才驚覺受騙報案。日前配合警方演戲，趁面交現金逮捕1名詐騙集團車手。

據了解，被害人是1名事業有成的中小企業老闆，打算退休之前學習投資股票，沒想到多年心血被騙。他是在YouTube、臉書看到廣告，加入投顧老師的LINE群組。

對方以股票中籤及申購新股等藉口要求出資，6月15日至7月25日之間，連續13次用匯款或到家裡面交的方式，一共交付1230萬元，卻完全沒有獲利，又被要求再交124萬元，才驚覺受騙，本月1日向警方報案。

警方請他佯裝配合，隔天約到家裡面交現金，2日中午被害人準備了85.5萬元真鈔和部分假鈔共124萬，果然有1名24歲陳姓車手前來取款，蘆洲警分局延平派出所長黃文欽、副所長郭立森、警員王冠欽和吳旻哲，早已架好密錄器在屋內埋伏。

待車手進屋收款點鈔、填寫收據時，當場逮捕，並查扣工作手機1支、詐騙集團提供的偽造證件、合約書、現金儲匯收據各1張。警詢後將陳姓車手依偽造文書、詐欺罪嫌移送新北地檢署，法院裁定羈押禁見。警方後續將查扣的手機送交數位鑑識，溯源調查幕後詐騙集團。