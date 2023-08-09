花蓮上半年阻詐金額逾9千萬元 警公布六大詐騙手法

詐騙集團猖獗，花蓮縣警察局對於防詐不遺餘力，今年1至6月已阻止詐騙超過80件，總金額高達9122萬元，守護民眾財產安全。警方更邀請阻詐的金融機構分享經驗，從詢問民眾與收款人的關係，到觀察是否神情緊張、一直接電話等，察覺有異立即通報員警阻詐，多一分警惕就能少一分損失。

縣警察局統計，今年1至6月共計阻詐81件，攔阻金額合計高達9122萬9305元，相較去年同期38件增加43件，較去年攔阻金額912萬8936元，增加8210萬369元，顯示詐騙集團專找偏鄉長者下手，好在警方與金融機構等民間單位合作，及時阻止財產損失。

警方特別邀請縣內阻詐成效極佳的金融機構花蓮二信分享經驗，襄理張文怡指出，攔阻詐騙最重要的就是第一線櫃員敏銳的觀察力及關懷提問的技巧，藉由主動詢問民眾款項用途、與收款人的關係、是否認識收款人等，再仔細觀察民眾是否出現神情緊張、煩躁不耐或頻接電話等情形，察覺有異時立即通報轄區派出所員警到場協助阻詐。

縣警局提醒，近期警政署公布詐欺6大手法，包括網路購物詐騙、ATM設定解除分期付款詐騙、假投資詐騙、網路交友詐騙、猜猜我是誰電話借錢詐騙、假檢警詐騙等，請民眾務必注意且小心，有必要可打165反詐專線。