花蓮上半年阻詐金額逾9千萬元 警公布六大詐騙手法
詐騙集團猖獗，花蓮縣警察局對於防詐不遺餘力，今年1至6月已阻止詐騙超過80件，總金額高達9122萬元，守護民眾財產安全。警方更邀請阻詐的金融機構分享經驗，從詢問民眾與收款人的關係，到觀察是否神情緊張、一直接電話等，察覺有異立即通報員警阻詐，多一分警惕就能少一分損失。
縣警察局統計，今年1至6月共計阻詐81件，攔阻金額合計高達9122萬9305元，相較去年同期38件增加43件，較去年攔阻金額912萬8936元，增加8210萬369元，顯示詐騙集團專找偏鄉長者下手，好在警方與金融機構等民間單位合作，及時阻止財產損失。
警方特別邀請縣內阻詐成效極佳的金融機構花蓮二信分享經驗，襄理張文怡指出，攔阻詐騙最重要的就是第一線櫃員敏銳的觀察力及關懷提問的技巧，藉由主動詢問民眾款項用途、與收款人的關係、是否認識收款人等，再仔細觀察民眾是否出現神情緊張、煩躁不耐或頻接電話等情形，察覺有異時立即通報轄區派出所員警到場協助阻詐。
縣警局提醒，近期警政署公布詐欺6大手法，包括網路購物詐騙、ATM設定解除分期付款詐騙、假投資詐騙、網路交友詐騙、猜猜我是誰電話借錢詐騙、假檢警詐騙等，請民眾務必注意且小心，有必要可打165反詐專線。
花蓮縣警察局局長呂世明表示，暑假期間青少年因接觸網路媒介的時間將大幅升高，有參與網路詐騙、賭博、毒品、色情的風險，另尚有網路霸凌、交友、資安、色情及性剝削資訊廣告物等，影響青少年身心健康發展，如遇有上述情況，請立即向警察機關檢舉。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言