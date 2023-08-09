新莊婦人打掃客廳 雙腳慘遭鐵櫃壓住動不了 求救消防才脫困
新北市新莊區陳姓婦人今天上午在新泰路住處整理環境，客廳一只鐵櫃往下傾倒當場壓住陳婦雙腿。新北市消防局獲報派員趕抵協助脫困，經檢視陳婦沒有明顯外傷，緊急送醫檢查所幸沒有大礙。
據了解，陳姓婦人（57歲）今天上午11時許，獨自在新北市新莊區新泰路277巷住處整理環境，不料客廳一只長70公分、寬45公分、高1公尺的鐵櫃應聲倒下，當場壓住陳婦雙腿動彈不得，只能倒臥客廳地上等待救援。
新北市消防局獲報派員前往協助脫困，經檢視陳婦雙腿沒有明顯外傷及骨折情況，緊急送醫檢查後，所幸沒有大礙。
新北市政府消防局第二救災救護大隊表示，櫃體建議使用防傾倒固定器避免倒塌意外，若不幸遇傢具或櫃體傾倒，應優先保護頭部，若無法自行脫困儘速撥打119求救。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言