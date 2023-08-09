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新莊婦人打掃客廳 雙腳慘遭鐵櫃壓住動不了 求救消防才脫困

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區陳姓婦人今天上午在新泰路住處整理環境，客廳一只鐵櫃往下傾倒當場壓住陳婦雙腿。新北市消防局獲報派員趕抵協助脫困，經檢視陳婦沒有明顯外傷，緊急送醫檢查所幸沒有大礙。

據了解，陳姓婦人（57歲）今天上午11時許，獨自在新北市新莊區新泰路277巷住處整理環境，不料客廳一只長70公分、寬45公分、高1公尺的鐵櫃應聲倒下，當場壓住陳婦雙腿動彈不得，只能倒臥客廳地上等待救援。

新北市消防局獲報派員前往協助脫困，經檢視陳婦雙腿沒有明顯外傷及骨折情況，緊急送醫檢查後，所幸沒有大礙。

新北市政府消防局第二救災救護大隊表示，櫃體建議使用防傾倒固定器避免倒塌意外，若不幸遇傢具或櫃體傾倒，應優先保護頭部，若無法自行脫困儘速撥打119求救。

新北市新莊區陳姓婦人雙腿遭鐵櫃壓住，消防人員協助脫困送醫檢查沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區陳姓婦人雙腿遭鐵櫃壓住，消防人員協助脫困送醫檢查沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝

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