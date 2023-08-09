新莊婦人打掃客廳 雙腳慘遭鐵櫃壓住動不了 求救消防才脫困

新北市新莊區陳姓婦人今天上午在新泰路住處整理環境，客廳一只鐵櫃往下傾倒當場壓住陳婦雙腿。新北市消防局獲報派員趕抵協助脫困，經檢視陳婦沒有明顯外傷，緊急送醫檢查所幸沒有大礙。

據了解，陳姓婦人（57歲）今天上午11時許，獨自在新北市新莊區新泰路277巷住處整理環境，不料客廳一只長70公分、寬45公分、高1公尺的鐵櫃應聲倒下，當場壓住陳婦雙腿動彈不得，只能倒臥客廳地上等待救援。

新北市消防局獲報派員前往協助脫困，經檢視陳婦雙腿沒有明顯外傷及骨折情況，緊急送醫檢查後，所幸沒有大礙。