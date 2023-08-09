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影／詐團欲囚人頭戶4打1反被KO 三峽警再逮主嫌一舉瓦解

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

劉男缺錢遭詐團誘騙至新北市鶯歌區某公寓控制行動，不從被拳腳相向、噴灑辣椒水，劉男反抗打趴4名詐團成員，趕緊打電話向友求救。三峽警方獲報派員攻堅救出劉男，逮捕4名詐欺犯嫌帶回偵辦，警詢後依法究辦。另向上溯源於8日循線逮捕主嫌黃男到案說明，警詢後依法究辦，檢察官複訊聲押獲准。

據了解，劉姓男子（38歲）因缺錢花用，這個月2日透過臉書借貸廣告，他先與對方互加LINE好友，旋即依詐團指示拿著證件、提款卡及存摺，前往新北市鶯歌區大湖路一家便利超商外與詐團成員陳男（23歲）碰頭。

當天傍晚劉男被陳男帶往附近一棟公寓頂樓，兩人才剛走進公寓頂樓處，歐男（23歲）、莊男（24歲）劉男（37歲）便拿手銬、束帶及甩棍衝出，朝著被害劉男一頓拳打腳踢，正當準備拘禁劉男到屋內，沒想到體重破百斤的劉男起身反抗，雙方一陣互鬥，4名詐團成員反不敵劉男慘被KO。

過程中，劉男趁機用手機撥打電話向友求救，三峽警方獲報派員前往攻堅，當場壓制逮捕4名詐團成員，查扣監視器鏡頭、電擊棒、手銬、束帶及辣椒水、安眠藥及肌肉鬆弛等證物，一併帶回偵辦，警詢後依加重詐欺、恐嚇、傷害及妨害自由等罪嫌，將4嫌移送法辦。

這個月8日凌晨1時許，三峽警循線拘提黃姓主嫌到案，警詢後依加重詐欺、恐嚇、傷害及妨害自由等罪嫌，將黃男移送法辦，檢察官複訊向法院申請羈押獲准，順利瓦解詐騙集團

三峽警方表示，今年6月這詐騙集團到此租屋作為詐團據點，今年6月底一名北市男子，曾因投資虛擬貨幣，陸續匯出900多萬元給這詐團成員，事後詐團以獲利出金為由，將被害人誘騙到這租處限制行動自由，後被害人順利逃脫向北市警方報案，沒想到詐團這次仍以此手法犯案，卻慘遭滑鐵盧遭被害人KO報警瓦解。

三峽警方破獲詐欺集團，逮捕4名詐欺嫌犯，查扣相關證物依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方破獲詐欺集團，逮捕4名詐欺嫌犯，查扣相關證物依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
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三峽警方破獲詐欺集團，逮捕4名詐欺嫌犯，查扣相關證物依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方破獲詐欺集團，逮捕4名詐欺嫌犯，查扣相關證物依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
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三峽警方破獲詐欺集團，逮捕4名詐欺嫌犯，查扣相關證物依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方破獲詐欺集團，逮捕4名詐欺嫌犯，查扣相關證物依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
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三峽警方破獲詐欺集團，逮捕4名詐欺嫌犯，查扣相關證物依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方破獲詐欺集團，逮捕4名詐欺嫌犯，查扣相關證物依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方破獲詐欺集團，逮捕4名詐欺嫌犯，查扣相關證物依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

詐騙集團 詐欺

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