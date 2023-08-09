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嚇！國1南下西螺服務區段 團遊廂型車載8人衝邊坡

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

國道1號南下228公里靠近西螺服務區路段，今天上午9點半左右發生聯結車與廂型車車禍事故，其中一輛車衝到邊坡，占用外側車道，國道警察仍在場處理，目前車流回堵近8公里，雲林縣消防局獲報，派遣西螺71、91及通報彰化縣消防局順向派遣器材車及救護車出動搶救，後送5名傷者就醫，詳細肇事原因待釐清。

據了解，一輛商務廂型車今共乘8人欲前往屏東旅遊，上午9時許行經國道1號南下228公里路段時，不明原因與另一輛聯結車發生車禍，車輛隨即翻落邊坡，車上8人及潘姓聯結車司機分別輕傷。

消防局請求彰化支援，派遣北斗91送鄭女、陳女及張男等3人就醫，其中張拒掛號；西螺91送右手肘擦傷頭頸部疼痛的江男、頭部疼痛的張女就醫；莿桐91原定送2名鄭姓男女就醫，但2人均拒絕。

目前北斗至西螺服務區約8公里路段嚴重回堵，部分路段車速不到30公里，其餘路段時速為30公里至60公里左右，警方及拖吊車業者仍在現場排除事故中，建議南下駕駛人提前在北斗交流道下，改走台1線往南行駛。

國道1號南下228公里靠近西螺服務區路段發生一輛聯結車與廂型車車禍事故，其中一輛衝到邊坡，事故路段車流嚴重回堵。記者陳苡葳／翻攝
國道1號南下228公里靠近西螺服務區路段發生一輛聯結車與廂型車車禍事故，其中一輛衝到邊坡，事故路段車流嚴重回堵。記者陳苡葳／翻攝
國道1號南下228公里靠近西螺服務區路段發生一輛聯結車與廂型車車禍事故，其中一輛衝到邊坡，事故路段車流嚴重回堵。記者陳苡葳／翻攝
國道1號南下228公里靠近西螺服務區路段發生一輛聯結車與廂型車車禍事故，其中一輛衝到邊坡，事故路段車流嚴重回堵。記者陳苡葳／翻攝

國道

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