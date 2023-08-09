影／北市女疑不滿被屋主趕出來 凌晨縱火燒樓梯紙箱影片曝

台北市萬華區西園路一棟公寓日前發生火警，住戶凌晨3點多看到「樓梯紙箱熊熊燃燒」大驚，用水桶很快的撲滅火勢，僅財損無人受傷，警方獲報認為不單純，懷疑人為縱火，調閱監視器畫面發現一名女子走下樓，不到一分鐘就起火，認定她嫌疑重大通知到案，她警詢時否認犯行，但這段期間僅有她出入樓梯間，仍被函送法辦。

警方5月27日凌晨3點多獲報，西園路一棟公寓發生火警，到場後火勢已由住戶自行撲滅，警、消觀察現場沒有電線等可疑起火點，懷疑有人為因素，調閱監視器畫面，果然看到一名女子形跡可疑。

警方釐清身分是王姓女子（28歲），監視器畫面明顯拍到她逗留現場樓梯間，更用手翻紙箱，而她下樓梯後紙箱隨即燃燒，認定她涉嫌縱火，通知到案說明。

王女6月1日到案否認縱火，供稱自己是去找朋友，但沒有找到人就離開，警察給她看監視器畫面她仍否認犯行，但罪證確鑿，凌晨3點多這段期間僅有出入樓梯間，警詢後依縱火罪嫌將她送辦。