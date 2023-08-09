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越南女網路交友見越南文生戀情 車手落網才知一場夢

聯合報／ 記者林保光／即時報導

嫁來台灣的越南籍阮姓女子上交友網站，發覺對方以越南文和她聯繫，格外親切，對方自稱在蘇丹當軍醫，母親是越南人，令她信以為真，以為遇到異國戀情，要提領30萬元為對方領包裹，直到警方逮捕車手，她才知原來一場空。

據了解，29歲的阮姓女子嫁來台灣多年，自己也在便當店工作存錢，7月間，她上網路交友，遇到有人用越南文和她聯絡，她問對方怎麼會越南文，對方自稱「爸爸是台灣人，媽媽是越南人」，令阮女信以為真。

阮姓女子與對方相談1個多月，對方稱在蘇丹當軍醫，要回台和她碰面，共組家庭，先把部分財產以海運的方式寄回台灣，但因包裹卡在海關，需繳1筆關稅才能出港，要她幫忙付30萬元給台灣朋友領錢包裹，阮女準備領錢但又覺得奇怪，詢問警方，警方才告訴她可能遇到網路愛情騙子。

高雄市警三民二分局組專案小組追查，由阮女與對方約定8月7日交錢，警方趕到高雄市三民區正忠路某麵店埋伏，趁阮女將假鈔交給莊姓男子（51歲），立即出面逮捕莊姓男子。莊供稱當詐騙集團車手，阮女才知道自己險些受騙。全案依詐欺罪嫌移送法辦。

詐騙集團團以越南文和阮姓女子聯絡，令阮女險些受騙，警方順勢逮捕取款車手（左二）。記者林保光／翻攝
詐騙集團團以越南文和阮姓女子聯絡，令阮女險些受騙，警方順勢逮捕取款車手（左二）。記者林保光／翻攝
詐騙集團團以越南文和阮姓女子聯絡，稱母親是越南人，令阮女險些受騙。記者林保光／翻攝
詐騙集團團以越南文和阮姓女子聯絡，稱母親是越南人，令阮女險些受騙。記者林保光／翻攝

車手 高雄市

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