越南女網路交友見越南文生戀情 車手落網才知一場夢

嫁來台灣的越南籍阮姓女子上交友網站，發覺對方以越南文和她聯繫，格外親切，對方自稱在蘇丹當軍醫，母親是越南人，令她信以為真，以為遇到異國戀情，要提領30萬元為對方領包裹，直到警方逮捕車手，她才知原來一場空。

據了解，29歲的阮姓女子嫁來台灣多年，自己也在便當店工作存錢，7月間，她上網路交友，遇到有人用越南文和她聯絡，她問對方怎麼會越南文，對方自稱「爸爸是台灣人，媽媽是越南人」，令阮女信以為真。

阮姓女子與對方相談1個多月，對方稱在蘇丹當軍醫，要回台和她碰面，共組家庭，先把部分財產以海運的方式寄回台灣，但因包裹卡在海關，需繳1筆關稅才能出港，要她幫忙付30萬元給台灣朋友領錢包裹，阮女準備領錢但又覺得奇怪，詢問警方，警方才告訴她可能遇到網路愛情騙子。