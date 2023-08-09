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苗栗獅潭台3線重機疑過彎不慎自摔 騎士送醫不治

中央社／ 苗栗縣9日電

苗栗台3線獅潭路段彎道多，為事故熱點，警方今天表示，7日上午一名龍姓男子騎乘重機疑似過彎不慎自摔，人車倒臥路旁溝渠，當場失去生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。

苗栗縣警察局大湖分局汶水派出所所長彭文正指出，7日上午接獲通報，台3線115.8公里獅潭路段發生大型重機交通事故，警消趕抵現場發現1名機車騎士和重型機車，橫倒在路旁乾涸的溝渠內。

消防救護人員評估騎士已經沒有呼吸和心跳，立即施以急救並將患者抬上救護車送往苗栗市大千醫院救治，但因傷勢過重仍宣告不治。

彭文正表示，經初步調查，龍男（23歲）原本騎乘大型重機沿台3線北往南方向行駛，行經115.8公里一處彎道時，疑似操作不當、未減速，自撞駁坎後跌入水溝，身受重傷失去意識，經抽血檢測酒測值為0，詳細肇事原因還要調閱行車記錄器及附近監視器畫面進一步釐清。

大湖分局指出，台3線獅潭路段彎道路段多，為事故熱點，近年已發生多起死亡車禍及嚴重事故，呼籲用路人行經彎道處應減速慢行，確實依道路交通標誌、標線及號誌指示行駛，避免發生無法挽回的悲劇。

苗栗縣獅潭鄉9日有3名大型重機騎士疑因過彎不慎，分別在台3線116公里處先後摔倒，警消獲報到場救援，其中一名羅姓男子失去生命跡象、送醫不治，另兩人輕傷。（警方提供）
苗栗縣獅潭鄉9日有3名大型重機騎士疑因過彎不慎，分別在台3線116公里處先後摔倒，警消獲報到場救援，其中一名羅姓男子失去生命跡象、送醫不治，另兩人輕傷。（警方提供）

重機 苗栗縣

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