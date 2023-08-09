基隆議員爆料酒吧掏槍恐嚇店家沒作為 警方火速逮人起槍彈

基隆市陳姓男子日前在酒吧涉嫌持槍恐嚇店家，市議員曾怡芳昨天質疑警方接獲報案數日「無音訊」。警方今天表示，連日偵辦完整蒐證後，昨晚持拘票及搜索票逮捕陳嫌，偵詢後依恐嚇危害安全等罪嫌送辦，並建請檢方聲押，續追槍枝下落。

曾怡芳今天說，店家報案後數日，市警局全無音訊，有關這類重大治安事件，警方「必須立即辦理」，避免造成更嚴重的傷亡，或讓市民對警方失去信心。昨天她公開此事，警方專案小組火速破案，感謝基層員警辛勞，並肯定警方破案能力。

據了解，20多歲陳男4日凌晨在基隆市仁愛區一家音樂酒吧，疑自行進入櫃檯區想調整冷氣開關，遭店長勸阻引發不快，掏出手槍指向店長，揚言是幫派分子，並在店內不斷拉滑套宣示是真槍，店家當天中午報案，曾怡芳昨天指市警局上月宣示掃黑，日前就發生持槍恐嚇事件，且多日未見警方有動作。

警方今天表示，接獲報案後成立專案小組調查，調閱監視影像鎖定犯嫌身分，連日偵辦及完整蒐證後，昨天持拘票及搜索票到陳男住家將他逮捕，並查獲空氣手槍1枝、子彈4顆及彈匣、槍身等槍支零組件。陳嫌未確實提交涉案槍支，意圖湮滅事證阻擾偵辦，建請檢察官聲請羈押追查槍枝下落。

基隆警一分局表示，發生危害治安事件，均依規定受理並積極偵辦，不會放過。在完整蒐報後強力掃蕩、打擊，絕不容許不法行為或組織挑戰公權力。