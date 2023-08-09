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中壢爆棒球隊深夜砸機車行 車行嘆：客人糾紛被波及

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢區7日清晨深夜爆發棒球隊打砸事件，只見一群年輕人開車停在中壢中華路街區一間機車行前一夥人下車手持球棒朝機車行鐵捲門猛砸，再搭車揚長而去，警方今天上午表示，疑似該車行客人與人的行車糾紛引發，目前鎖定3輛車涉案，並通知相關人到案說釐清案情。

網友PO出影片，標註「最猛棒球隊」，影片發現，一群年輕人開車至該機車行店前，再持球李猛砸車行鐵捲門，一群人砸店之後搭車逃逸。短短影片引起網友熱議，當時該車行並未營業，毀損狀況不明，警方清晨據報擴大偵辦。

中壢警方7日清晨3時多接獲機車行老闆報案，指稱他的機車行遭人毀損，警方立即趕到現場，該夥涉案人已逃離現場，經詢問機車行老闆表示，疑似是客人與人發生行車糾紛，因客人的車子停在他的車行，因此遭人鎖定毀損。

警方表示，經調閱監視器循線調查，目前已鎖定3輛轎車涉案，警方擴大追查及蒐證涉案人，將通知車主及相關人士到案說明，釐清案情，警方針對糾眾尋釁、毀損情事絕不寬貸，絕對依法究辦，杜絕暴力發生。

桃園中壢出現棒球隊打砸車行，警方鎖定3輛車追查。圖／民眾提供
桃園中壢出現棒球隊打砸車行，警方鎖定3輛車追查。圖／民眾提供

老闆 桃園

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