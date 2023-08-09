花蓮特搜小隊長瑞士猝死 家屬已同意火化後領回

花蓮縣消防局特搜大隊小隊長蔡璽鈞，5日前往瑞士隧道訓練學校受訓，卻在當地時間7日上午被發現沒有生命跡象，醫護搶救無效身亡。由於事發在國外，立委傅崐萁已緊急請外交部全力協助，證嚴法師得知後，也請慈濟基金會在瑞士的醫師幫忙，家屬已同意遺體火化後帶回台。

消防局特搜大隊成員前往瑞士受訓2周，未料還未開始訓練，小隊長蔡璽鈞軍不幸離世，享年43歲，留下妻子與9歲、5歲孩子。由於遺體需要解剖確認死因，約需4天行政流程，死亡證明開立後才會發還遺體做後續處理。家屬得知後非常難過，但考量孩子還小需要照顧，父親也年事已高不適合長途飛行，因此全權委託消防局處理。