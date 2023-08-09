台中女奔嘉義會網友 慘遭男藉口「我家辦喪事」丟包公園
台中市大甲區21歲張姓女子在交友軟體認識網友，日前搭車南下嘉義縣布袋鎮「奔現」，兩人在公園散步後，男網友突稱「家裡要辦喪事」，臨時離開留下張女一人，張女因手機沒電、路況不熟，深夜獨自在街上逗留，最後由警方協助聯繫友人將她載回家。
據了解，張姓女子在交友軟體上認識男網友，當天兩人相約見面，她搭車南下與男網友碰面，只有在公園散步後，男網友便以「家裡辦喪事」為由離開，之後便遭封鎖、聯繫不上，因張女錢包只剩300多元，且手機沒電，只好到附近便利商店求救。
警方晚上9點多獲報後在附近巡查，發現張女獨自一人走在太平東路上，手上還拿著一個提袋及安全帽。張女說，她瞞著家人搭車南下與網友見面，卻被以「家裡辦喪事」為由丟包，因手機沒電無法聯繫家人，且晚上沒有交通工具可返家，只能在街上行走。
布袋聯合所副所長曾智揚與警員黃程暘將張姓女子帶回派出所，讓她休息平復心情、提供插座充電，並聯繫張女在嘉義縣的林姓友人，協助將張女載回家，結束這場驚魂之旅。布袋警分局長林思妙說，交友軟體盛行，要審慎評估使用，若需協助可聯繫警方，一定熱心服務。
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