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台南怪男朝鞋子、安全帽吐口水 辯稱這樣會興奮

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

27歲葉姓男子在台南市一家美睫店外，涉嫌朝女員工和女客戶工鞋子、安全帽吐口水，女被害人覺得噁心，造成心理壓力後，今天向警方報案，員警循線找到葉，警詢後涉嫌公然侮辱及毀損罪嫌法辦。據了解，葉表示他吐口水會感到興奮。

台南中西區一家美睫店，近3個月來陸續發現，放在店門口的鞋子，竟然被怪異男子盯上，時不時就找機會，朝鞋子吐口水，還會坐在店門對面，盯著店內女店員和顧客。

監視器拍下，男子偷偷摸摸的拿走了店門口的女鞋，過一陣子又擺回了原位，不過這鞋子裡，已經被吐了口水。

老闆娘說，這樣的怪異行為，也不是第一次發生，近3個月來，至少有3名顧客反應，穿鞋子時有怪異的感覺。甚至有人是在機車把手和安全帽上，發覺有異後向警方報案。

警方調查，男子於今年6月起為店家發現有3次朝顧客或員工鞋子、安全帽有吐口水。案經被害人今日到所報案後，員警迅速查明葉涉案，依涉嫌公然侮辱及毀損等罪嫌法辦。

葉姓男子在台南市一家美睫店外，涉嫌朝女員工和女客戶工鞋子吐口水。翻攝自／台南大小事臉書社群
葉姓男子在台南市一家美睫店外，涉嫌朝女員工和女客戶工鞋子吐口水。翻攝自／台南大小事臉書社群
葉姓男子在台南市一家美睫店外，涉嫌朝女員工和女客戶工鞋子吐口水。記者黃宣翰／翻攝
葉姓男子在台南市一家美睫店外，涉嫌朝女員工和女客戶工鞋子吐口水。記者黃宣翰／翻攝

台南 公然侮辱

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