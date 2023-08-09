聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南怪男朝鞋子、安全帽吐口水 辯稱這樣會興奮
27歲葉姓男子在台南市一家美睫店外，涉嫌朝女員工和女客戶工鞋子、安全帽吐口水，女被害人覺得噁心，造成心理壓力後，今天向警方報案，員警循線找到葉，警詢後涉嫌公然侮辱及毀損罪嫌法辦。據了解，葉表示他吐口水會感到興奮。
台南中西區一家美睫店，近3個月來陸續發現，放在店門口的鞋子，竟然被怪異男子盯上，時不時就找機會，朝鞋子吐口水，還會坐在店門對面，盯著店內女店員和顧客。
監視器拍下，男子偷偷摸摸的拿走了店門口的女鞋，過一陣子又擺回了原位，不過這鞋子裡，已經被吐了口水。
老闆娘說，這樣的怪異行為，也不是第一次發生，近3個月來，至少有3名顧客反應，穿鞋子時有怪異的感覺。甚至有人是在機車把手和安全帽上，發覺有異後向警方報案。
警方調查，男子於今年6月起為店家發現有3次朝顧客或員工鞋子、安全帽有吐口水。案經被害人今日到所報案後，員警迅速查明葉涉案，依涉嫌公然侮辱及毀損等罪嫌法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言