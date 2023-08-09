桃園7旬赤腳翁醉倒摔地上流血 員警耐心等他醒攙扶回家

桃園市大園區一名72歲楊姓老翁，昨下午與朋友到小吃店喝酒聊天，走路返家途中因不勝酒力醉倒路邊，左臉及手部擦傷流血，巡邏員警見狀上前關心，耐心詢問後得知楊翁的住處就在附近，隨即將他攙扶回家，楊翁及家屬對於警方的熱心深表感謝。

大園分局潮音派出所員警昨下午5點多巡邏行經自立三街時，看見一名老翁躺在路邊，地上還沾有些許血跡，員警趕緊上前查看，發現老翁渾身酒氣神智不清，左臉及手部因跌倒而擦傷流血，隨即通知救護人員前來包紮治療。

老翁在包紮後身體無大礙，表示不願送醫治療，但他身上沒有證件，員警耐心詢問總算得知老翁姓名，警方以戶役政系統查詢比對，順利查出他的年籍資料，住處就在距離不到100公尺的地方。

員警試著撥打老翁住家電話，卻沒有人接聽，員警擔心老翁的精神狀況，若繼續躺在路上恐會發生危險，於是與救護人員一同將他護送返家。老翁的兒子看見父親被攙扶回家，感到非常驚訝，表示剛剛在房間睡覺沒聽到電話聲，對於父親的酒後失態行為覺得相當抱歉，以後會更加注意父親的狀況，感謝警消熱心幫忙。

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