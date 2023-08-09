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39天國庫進帳近3千萬！車輛未禮讓行人 新北警開罰4959件
為維護人車交通安全，洗刷行人地獄惡名，道交條例修法車輛不禮讓行人可處最高6000元罰款，若肇事致人死傷將處7200元以上3萬6000元以下罰款。新北警統計自6月30日修法施行至8月7日止共舉發車輛不停讓行人4959件，平均每天約120件，警方呼籲駕駛行經行人穿越道或非號誌化路口，應減速慢行並停讓行人以免挨罰。
新北市警局表示，6月30日新修正施行的道路交通管理處罰條例規定，車輛「不停讓行人」可處最高6000元罰款，併處違規記點3點及道安講習3小時。若因而肇事致人死傷者，處7200以上3萬6000元以下罰款，併處吊扣駕照1年或吊銷駕照。另行人闖紅燈或嬉戲、滑手機誤闖車道，可處500元罰款。
據新北警統計，今年6月30日至8月7日，共舉發車輛不停讓行人4959件，平均每日取締約120件，較去年同期取締增3408件(220%)；行人違規舉發2251件，平均每日取締約58件，較去年同期取締增加183件(8.8%)。另外今年1月至8月7日涉及行人事故共9人死亡、1534人受傷，較去年分別減少11人死亡、188人受傷，顯見路權觀念已受重視。新北警將持續強力執法及宣導，提升見警率及攔舉率，並在易肇事路口設置科技執法設備，全天候防制違規行為。
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