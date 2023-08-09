影／2歲男童冒雨獨逛馬路嚇壞駕駛 中警化身龍貓護童返家
台中市大里區一名2歲男童日前偷溜出門，獨自冒雨「斜切」穿越車道，走不動還稍微停留，嚇壞開車的駕駛，紛紛減速，剛好有警車巡邏經過發現，員警立即下車，把男童抱到路邊，由於男童淋雨全身濕透，員警抱著男童、撐著傘，化身龍貓護著男童，穿梭每條小巷挨家詢問，終於將男童安全護送返家。
霧峰警分局成功派出所副所長王奕程說明，巡佐李守正、警員劉建佑本月5日中午巡邏查看風雨過後是否有災害，行經大里區長春路78巷時，驚見一名2歲男童獨自冒雨走在車道。劉建佑見狀立即抱起男童到路旁，擦乾其身上雨水。詢問男童住哪？男童咿咿呀呀回應，手指向前比畫，於是抱著男童，撐著傘，依其所指方向徒步的挨家挨戶詢問，但男童比的方向一直在變動，似乎不認得方位。
王奕程表示，警方擔心男童衣服濕透感冒，抱著男童加緊腳步在穿梭每條小巷，挨家詢問，還好其中一家住戶表示看過該男童，指引正確方向，最後終於找男童的家。男童父親表示，兒子不知何時趁家人不注意時溜出家門，感謝警方及時發現並護送男童安全返家。
霧峰分局長陳祥麟表示，幼童於牙牙學語的年齡時，對任何事物均充滿好奇，此時不論外出或在家皆需有家屬陪同照顧，預防幼童發生意外；若孩童年齡較大時，則可教導孩童背誦父母親的名字電話及相關資料，並辨識可求助的對象，例如警察或超商店員等人，於第一時間得到協助。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言