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最危險地方就是最安全地方？南市警局門口竟有車大剌剌違停

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

最危險地方就是最安全地方？台南市政府警察局大門口昨有輛黑色休旅車大剌剌違停在路口轉角前，由於市警局是地方最重要警政機關，選在大門口違規停車，引起地方熱議，網友討論度不歇，據知，疑肇因當事人為省停車費而衍生脫序情事。

臉書社群「我是新營人」、「翻轉大台南交通違規2.0」昨陸續貼出新營區市警局中正路、中華路路口休旅車違規圖片，鄉民還反諷標示照片「完美示範最危險的地方就是最安全的地方」，由於地點實在太顯眼，迅即引起鄉民熱烈討論，警方已調閱畫面詳查，車主面臨開罰。

有鄉民抨擊當事人亂停車，有錢買車沒錢繳停車費，怎不把車賣了用走就好，也有人揶揄真的很聰明「省錢達人」、「在總局旁邊欸哈哈」、「到底有多窮？需要這樣停」。

據知，新營區8月開始實施路邊停車收費，不少車主叫苦連天，市警局旁的中正路最近常見一排車子的一側輪胎停在停車格內，另一側停在馬路上，疑似車主為省下停車費，竟然異想天開，以為避開停車格中的地磁，就不會拿到繳費單。

對此當事人是否仍需繳停車費或可能還會多吃一張罰單？市府交通局上午說，停放格位皆會依規收費；至於是否未依規定停放車輛，則需由警察機關認定舉發，警方則說，須「個案」認定。

南市警局門口有違規車輛大剌剌違停（圖中黑車），引發地方熱議。圖 ／取自翻轉大台南交通違規2.0
南市警局門口有違規車輛大剌剌違停（圖中黑車），引發地方熱議。圖 ／取自翻轉大台南交通違規2.0

停車費 車主 休旅車

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