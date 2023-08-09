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影／詐騙得逞140萬再誘出 南警智取成功逮捕25歲車手

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

66歲張姓老翁誤信網路投資股票假訊息，已付出140萬元後，詐騙集團又誘騙他再投資63萬多元才驚覺被騙，對方約他昨天在崇德路某超商面交，埋伏員警上前將25歲黃姓取款車手逮捕。

台南市警一分局東門派出所7月25日接獲張姓老翁報案，稱他遭假投資股票群組詐騙140萬餘元，所長陳宗鑫了解獲知，該假投資群組食髓知味，仍不斷慫恿老翁繼續投入資金63萬9000元，以利日後出金，立即成立專案小組進行調查，並與被害人保持聯繫。

詐騙集團又誘騙他再投資63萬多元，昨天下午1點多相約在台南市東區崇德路某超商周邊埋伏守望，員警見詐騙車手完成取款後，隨即一擁而上，當場逮捕黃姓取款男車手，查扣手機、工作證、契約書、印章等相關證物，警詢後依涉嫌詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據了解，黃已第二次當取款車手，曾交付金融卡給詐騙集團，為了錢才從依指示，從高雄到台南來取款。

警方呼籲民眾於網路或臉書社群網頁上看到「高報酬、保證獲利、低風險、操作簡單、投資越多賺越多」等投資廣告標語，多為一頁式詐騙訊息，應小心求證。民眾如無法查知是否為詐騙廣告，可撥打165 反詐騙諮詢專線、110報案專線或至當地派出所洽詢，以保障個人財產安全。

黃姓男子涉嫌當取款車手（左） ，遭警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
黃姓男子涉嫌當取款車手（左） ，遭警方法辦。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 車手 台南

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