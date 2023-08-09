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案情急轉！高雄男深夜失蹤家屬憂報案 意外逮到他作賊

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

原本是協助家屬尋找失蹤人口，怎料案情竟走上意外發展。高雄27歲曾姓男子上周六凌晨1時許慌張走進仁武分局澄觀派出所，他指出，25歲弟弟走出家門未帶手機不知去向；經調閱監視器，竟意外發現曾弟將機車亂停慢車道上，全案撤尋，改依竊盜罪嫌送辦。

仁武分局指出，當天深夜警員逐一過濾曾男住家附近監視器分析，並派員前往曾弟可能活動區域加強巡視，直到清晨6時許，警在高楠公路上意外發現一輛無故亂停在慢車道上的機車，趨前查看後發現，騎士竟是曾弟。

因曾弟出門前並未騎車，警詢問曾弟，「車主是誰？」曾弟甫坦承，深夜臨時想去網咖包台玩遊戲，故前往夜市附近騎走路邊未拔鑰匙的機車。警方詢後依規定辦理撤尋，並依竊盜罪嫌，全案函送橋頭地檢署偵辦。

曾男弟弟亂騎他人機車，並在路旁休憩。記者古和純／翻攝
曾男弟弟亂騎他人機車，並在路旁休憩。記者古和純／翻攝

竊盜

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