案情急轉！高雄男深夜失蹤家屬憂報案 意外逮到他作賊

原本是協助家屬尋找失蹤人口，怎料案情竟走上意外發展。高雄27歲曾姓男子上周六凌晨1時許慌張走進仁武分局澄觀派出所，他指出，25歲弟弟走出家門未帶手機不知去向；經調閱監視器，竟意外發現曾弟將機車亂停慢車道上，全案撤尋，改依竊盜罪嫌送辦。

仁武分局指出，當天深夜警員逐一過濾曾男住家附近監視器分析，並派員前往曾弟可能活動區域加強巡視，直到清晨6時許，警在高楠公路上意外發現一輛無故亂停在慢車道上的機車，趨前查看後發現，騎士竟是曾弟。