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新北樹林深夜機車竄火 5車燒損起火原因待查

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天凌晨新北市樹林區三多路一處停車場機車突然竄火，由於車位旁剛好堆放電子零件火勢瞬間竄燒，高溫還波及鄰近停放的4輛汽車造成5車燒損，所幸無人受傷。確切起火原因，有待火調人員調查釐清。

據了解，今天凌晨零時24分左右，新北市樹林區三多路139號對面一處收費停車場發生火警，火勢瞬間竄燒一發不可收拾。新北市消防局獲報調派28名消防人員、7輛各式搶救車輛趕抵，經布水線灌救，火勢於凌晨零時35分撲滅。

消防人員殘火處理，現場1輛機車已燒成廢鐵，祝融高溫還波及鄰近停放的4輛汽車，其中一輛汽車被燒半毀，另3輛汽車則輕微燒損，所幸現場無人員傷亡。初步研判起火點為機車自燃引發火警，加上車位旁堆放些許電子零件助燃火勢，釀5車燒損，至於起火原因，有待火調人員調查後才能釐清。

新北市樹林區一處停車場機車竄火，波及另4輛汽車，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區一處停車場機車竄火，波及另4輛汽車，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區一處停車場機車竄火，波及另4輛汽車，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區一處停車場機車竄火，波及另4輛汽車，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區一處停車場機車竄火，波及另4輛汽車，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區一處停車場機車竄火，波及另4輛汽車，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區一處停車場機車竄火，波及另4輛汽車，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區一處停車場機車竄火，波及另4輛汽車，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝

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