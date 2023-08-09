全是假！七旬婦聽信「穩賺不賠」投資逾百萬 2車手落網

高雄73歲黃姓女子2個月前在手機軟體加入網友「葉○雯」，對方向他介紹「德○國際投資平台」，誆稱保證獲利可代為操盤股市交易，在先後匯款3次、面交2次，投入共104萬元後，黃女才自覺上當報案，警方趁對方讓黃女加碼40萬投資面交時，一舉逮獲2名年輕車手，移送橋頭地檢署偵辦。

黃女日前以匯款或面交方式，將逾百萬元積蓄全給了詐騙集團之後，才驚覺自己投資股票受騙，向楠梓分局求助，當時，警檢視對話紀錄後，研判詐團還認為有機可乘，便要求黃女不要打草驚蛇持續與詐團保持聯繫。

警方見詐團尚未發現黃女已有自覺，先指導黃女再向詐團投餌，告知對方有意再加碼投資40萬元，並假意配合詐團指示，相約前天上午11時許在楠梓區樂群路某超商面交，而警方事先埋伏警力，等待車手上鉤現身。