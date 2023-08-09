宮廟前行竊遭雄警登門上銬逮人 賊：涉太多案，你哪件?

高雄54歲黃姓男駕駛日前將貨車停在宮廟前整理貨物時，46歲許姓男子趁機竊取黃現金、手機等財物近3萬元後，逕自若無其事離開現場，經警調閱電眼鎖定許男通知到案，由於他拒不出面，警方直接上門逮人，許這時才辯稱「不是故意不到案!」而是自己太多案件，搞混了，全案依竊盜罪送辦。

上周二上午6時36分許，黃男將小貨車停放在楠梓區高楠公路上某宮廟前，正當他專心整理貨物時，許男趁黃一時半刻未將車門上鎖，心生貪念下手行竊，將黃手機、現金等價值共2萬8000元等財物搜刮一空，之後就大搖大擺走人。