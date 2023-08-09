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學生吸大麻 日趨嚴重 醫：長期施用恐出現幻覺

宮廟前行竊遭雄警登門上銬逮人 賊：涉太多案，你哪件?

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄54歲黃姓男駕駛日前將貨車停在宮廟前整理貨物時，46歲許姓男子趁機竊取黃現金、手機等財物近3萬元後，逕自若無其事離開現場，經警調閱電眼鎖定許男通知到案，由於他拒不出面，警方直接上門逮人，許這時才辯稱「不是故意不到案!」而是自己太多案件，搞混了，全案依竊盜罪送辦。

上周二上午6時36分許，黃男將小貨車停放在楠梓區高楠公路上某宮廟前，正當他專心整理貨物時，許男趁黃一時半刻未將車門上鎖，心生貪念下手行竊，將黃手機、現金等價值共2萬8000元等財物搜刮一空，之後就大搖大擺走人。

警方調閱監視器影像，鎖定涉重嫌的許男，經通知拒不到案後，周日下午5時45分許，警持拘票、搜索票直接上門逮人，許男雖對犯行坦承不諱，不過，他辯稱並非故意不到案，「實在太多案件了，忘記有哪些機關在找」。

許姓男子騎車挨近黃男貨車旁，行竊車上財物。記者古和純／翻攝
許姓男子騎車挨近黃男貨車旁，行竊車上財物。記者古和純／翻攝
高雄楠梓分局警員上門將許姓男子上銬逮捕。記者古和純／翻攝
高雄楠梓分局警員上門將許姓男子上銬逮捕。記者古和純／翻攝

監視器 竊盜

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