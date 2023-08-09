偷牽學生腳踏車賤賣50元 高雄八旬翁故技重施挨罰40倍

高齡80餘歲的謝姓老翁去年11月底，行經高雄市楠梓加工區某天橋下，發現有單車未上鎖逕自停放，謝翁萌生貪念，順手牽羊將單車帶去某資源回收廠變賣，得手50元現金，經失主報警找回，謝翁被依竊盜罪送辦，不僅得繳回不法所得50元，還挨罰2000元，根本得不償失。

去年11月，中山附中的王姓學生如往常上學先騎單車至捷運站，並將單車停放在天橋下，怎知放學回家時，單車竟會不翼而飛，他焦急報警後，警依單車掛以菜籃等特徵，調閱附近監視器，一周後，鎖定謝姓可疑老翁涉有重嫌。

謝翁否認犯行，大言不慚說道「我不會一邊騎自行車，一邊用一手牽腳踏車。」還說，牽自己自行車去資源回收廠變賣，有犯了什麼錯；但3年前謝翁就有前科紀錄，他正是邊騎自行車，邊順手牽走他人單車，如今相同伎倆再次重現。

「我願意無條件原諒。」受害王同學法院審理時說，發現偷車賊竟是高齡老人，不想再追究下去了。