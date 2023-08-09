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台21線水里段 砂石車對撞1死1傷

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

南投縣水里鄉台21線苗圃路段昨發生嚴重車禍，2輛砂石車對撞釀1死1傷。圖／讀者提供
南投縣水里鄉台21線苗圃路段昨發生嚴重車禍，2輛砂石車對撞釀1死1傷。圖／讀者提供
南投縣水里鄉省道台21線昨上午發生砂石車對撞車禍，李姓男子駕駛的砂石車車頭嚴重變形，他受困車內救出時已無呼吸心跳，送醫後宣告不治；另輛砂石車林姓司機僅受輕傷。這起車禍釀成台21線交通受阻，警方拖離事故車輛後才恢復；警方表示，2名司機均無酒精反應，是因車速過快、或機械問題導致車禍，將由警方進一步調查釐清

南投縣消防局昨上午8點獲報，水里鄉台21線77公里苗圃路段發生嚴重車禍事故，2輛砂石車處不明原因發生對撞，1輛砂石車車頭跨越雙黃線，因嚴重撞擊，車頭幾乎扭曲變形，零件散落一地，駕駛受困車內。

消防局派出集集、信義消防分隊救援，利用機具才將李姓駕駛（53歲）救出，但已經無呼吸心跳，送竹山秀傳醫院急救；醫師表示，駕駛頭部嚴重撕裂傷、身體左側重傷變形，急救無效宣告不治；另名林姓司機（41歲）僅受輕傷，並無大礙。

警方表示，事故地點是台21線水里往信義的下坡彎道，李男駕駛的砂石車下坡時，車輛跨越雙黃線，與上坡林姓駕駛的砂石車對撞，上坡砂石車因往路邊閃避，僅一側車體受損，但下坡砂石車正面撞擊，車頭嚴重變形，導致李姓司機傷重死亡。

砂石 車禍

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