6旬翁颱風天迷路整日 北市警獲報「定位和衣著特徵」半小時找到人

台北市6旬戴姓老翁有智能障礙，日前颱風天獨自搭公車出門，到了晚上都還沒回家，家屬焦急報警，警方透過手機定位功能，得知他出現在萬華一帶，派員搜尋，半小時後果然在青年公園找到他，協助載他回派出所休息並聯繫家屬，他哥哥聞訊即忙趕至派出所接回弟弟，頻頻感謝警察幫忙。

萬華分局青年路派出所警員高帆毅3日晚上10點多獲報，載姓老翁（70歲）報案稱弟弟（65歲）早上搭公車車門，晚上卻都沒有回家，由於弟弟患有智能障礙，又僅透過手機，得知弟弟反應腳痛中途下公車，卻無法回應所處地點，在住處找了一陣子都無所獲，急忙請警察幫忙。

警方透過手機定位，得知失蹤者最後出沒在萬華青年公園一帶，再藉由白色上衣、深藍色鞋子等特徵搜尋，半小時後，順利在青年公園旁的公車站找到失蹤者戴姓老翁。

警方確認戴姓老翁沒有受傷，先協助載至派出所，隨後聯繫家屬，哥哥得知弟弟找到了，急忙從北投住家到萬華接人，不斷感謝警方熱心幫忙。

警方呼籲民眾，多加關心家中失智長者及表逹能力有障礙的家屬身心狀況和動向，若有失蹤顧慮，可至社會局申請配戴「預防走失手鍊」，或穿戴有識別文字衣物，以利家人不慎走失時，警察尋獲時可立即通知家人帶回團圓。