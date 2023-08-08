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父稱兒遭霸凌到市府咆哮 法官判罰2千…再查出另有隱情

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名男子認為他的小孩遭霸凌，到市府陳情未得到滿意回覆，在市長室外大喊市長謝國樑出來說明，被警方依違反社會秩序維護法移送法院審理，法官判罰2000元。謝國樑今天說，體諒為人父者的心情，但得知對方多次不理性溝通，且有家暴紀錄，才決定不姑息，追究責任。

基隆地方法院基隆簡易庭裁定指出，這名男子因認孩子在學校遭到霸凌，今年7月14日前往市府陳情，先到2樓秘書長室陳情，聲量大且情緒不悅。警員勸阻勿滋擾生事，他衝出秘書長室，在隔壁市長室外大聲喧嘩，要求市長出來說明。

法官認為這名男子在公眾得出入場所、公務執行時間的行為，已逾大眾所容許合理範圍，對於公共秩序、社會安寧已達滋擾程度，確實可議。參酌違法情節與危害程度，兼衡身分及動機、手段等情狀，裁罰2000元。

教育處在今天市務會議匯報事件原委，指這名男子稱孩子在學校遭受言語及關係霸凌，並控訴導師疑似差別待遇。教育處6月29日完成調查，並召開防制校園霸凌因應小組會議審查，認定不成立。

教育處表示，這名男子曾多次到學校及教育局不理性溝通，因為不服審查結果，才到市府以洽公名義進入秘書長室，並與接洽的參議發生爭執。警方調查後發現，這名男子多項前科，並有兩起家暴紀錄。

教育處表示，這名男子的孩童目前就學情況穩定，已請輔導教師協助。學校透過多次個別晤談、系統會談、臨案協處、個案會議等相關措施輔導，並引進社會處社工、希望種子協會社工、自殺關懷防治關懷員、輔諮3級諮商心理師資源輔導。

考量孩童身心權益，社工建議安置基隆市慈暉班就讀，以利安排後續輔導。謝國樑今在市務會議聽取相關報告後同意，並指示確實照護孩童身心健康及學習權益，並避免家庭暴力再度發生。

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基隆市1名男子認為他的小孩遭霸凌，到市府陳情未得到滿意回覆，在市長室外咆哮，被警方依違反社會秩序維護法移送法院審理，法官判罰2000元。記者邱瑞杰／攝影
基隆市1名男子認為他的小孩遭霸凌，到市府陳情未得到滿意回覆，在市長室外咆哮，被警方依違反社會秩序維護法移送法院審理，法官判罰2000元。記者邱瑞杰／攝影

基隆 霸凌 謝國樑

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