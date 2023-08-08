影／婦人在三重遭醉漢攻擊 他落網稱：誤會一場

新北市1名61歲婦人日前在三重區重新路三段路旁，突然遭到醉漢攻擊，對著她大吼「妳為什麼拿手機拍我？」婦人伺機躲開隨即報案。警方獲報後在周邊搜尋，逮到51歲李姓男子，他聲稱酒醉意識模糊產生誤會，被依強制罪嫌及違反社秩法移送法辦。

據了解，婦人當時人在騎樓，等候勵馨社福基金會新北分事務所暨物資分享中心9時30分開門，喝醉酒的李姓男子遠遠就搖搖晃晃走著，靠近時突然對著她大吼、攔阻去路不讓婦人離開，並揮舞手中的包包攻擊，但沒有受傷。

婦人設法閃躲離開，連忙向警方報案，否認有拿手機拍醉漢。員警在周邊搜尋，接近中午於附近過圳街逮捕李男，他聲稱因酒醉意識不清，誤會一場，警詢後被依刑法強制罪嫌及違反社會秩序維護法施加暴行於人，移送新北地檢署偵辦。

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