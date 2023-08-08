派出所旁變電箱爆炸噴散火花 台電今晚12點修復完成
北投警分局永明派出所旁變電箱，今晚5時許疑因電路過載，冒煙、爆炸噴散火花，嚇壞民眾。現場因火勢燃燒，石牌路二段雙號沿線停電，北市北市消防局獲報後到場撲滅火勢，警方也因噴散火花，一度緊急封路疏導交通。稍早，台電指出，變電箱預計晚上12點修復完成，暫無燃燒危險。
警方指出，北投區石牌路二段上永明派出所旁變電箱，今下午5時許突然冒煙，過程中爆炸噴散火花，第一時間消防人員到場協助滅火，但持續燃燒，導致石牌路二段雙號沿線停電。
當時現場竄出大量煙霧，變電箱爆炸噴散火花，為了避免波及民眾、用路人車安全，警方緊急封閉石牌路二段99巷至113巷石牌路沿線，通知台電人員到場修復，目前已恢復通行，警方持續現場疏導交通。稍早，台電指出，現場暫無燃燒危險，修復變電箱預計至晚上12點。
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