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派出所旁變電箱爆炸噴散火花 台電今晚12點修復完成

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

北投警分局永明派出所旁變電箱，今晚5時許疑因電路過載，冒煙、爆炸噴散火花，嚇壞民眾。現場因火勢燃燒，石牌路二段雙號沿線停電，北市北市消防局獲報後到場撲滅火勢，警方也因噴散火花，一度緊急封路疏導交通。稍早，台電指出，變電箱預計晚上12點修復完成，暫無燃燒危險。

警方指出，北投區石牌路二段上永明派出所旁變電箱，今下午5時許突然冒煙，過程中爆炸噴散火花，第一時間消防人員到場協助滅火，但持續燃燒，導致石牌路二段雙號沿線停電。

當時現場竄出大量煙霧，變電箱爆炸噴散火花，為了避免波及民眾、用路人車安全，警方緊急封閉石牌路二段99巷至113巷石牌路沿線，通知台電人員到場修復，目前已恢復通行，警方持續現場疏導交通。稍早，台電指出，現場暫無燃燒危險，修復變電箱預計至晚上12點。

北投警分局永明派出所旁變電箱今突然冒煙噴散火花，現場一度封路，稍早恢復通行。記者蕭雅娟／翻攝
北投警分局永明派出所旁變電箱今突然冒煙噴散火花，現場一度封路，稍早恢復通行。記者蕭雅娟／翻攝
北投警分局永明派出所旁變電箱今突然冒煙噴散火花。記者蕭雅娟／翻攝
北投警分局永明派出所旁變電箱今突然冒煙噴散火花。記者蕭雅娟／翻攝
北投警分局永明派出所旁變電箱今突然冒煙噴散火花，消防人員到場撲滅火勢。記者蕭雅娟／翻攝
北投警分局永明派出所旁變電箱今突然冒煙噴散火花，消防人員到場撲滅火勢。記者蕭雅娟／翻攝

爆炸 台電

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