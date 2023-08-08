奮戰52小時撤出24人 新北消防64名特搜英雄凱旋歸

卡努颱風環流及西南氣流造成南投慘重災情，新北市消防局特搜隊第一時間派遣警消、醫師、護理師共計64人馳援搶救。因南投縣仁愛鄉多處道路遭土石流掩埋中斷，新北特搜隊員經過3天的艱辛努力，以徒步方式穿越道路險阻前進災區，成功撤離24名民眾。今天下午救災任務圓滿完成，特搜隊員也凱旋返回新北。

新北市消防局表示，今天特搜隊員於廬山溫泉區架設繩索，跨越泥水持續沖刷的河道進行繩索大跨距救援。因河道寬達50公尺任務非常艱難，特搜隊員憑藉長年的鍛鍊順利完成任務。另外在3天的救災過程中總共接觸35位居民，隨隊醫師為民眾提供簡易醫療急救及簡易衛生教育，確保他們的健康與安全。

當今天下午2時30分新北市消防局特搜隊任務完成整理裝備返回新北時，南投縣長許淑華還特別到場頒發感謝狀予新北特搜消防人員及新北義消特搜大隊。

新北市長侯友宜特別感謝新北快搜部隊以及所有投入救援的勇士，侯友宜表示，此次救援行動不僅彰顯了集體的團結，更凸顯了人性的偉大，只要心手相連，無論面對多大的挑戰，我們都能夠一同戰勝。