新北男持槍逛大街嚇壞人 遭逮辯稱只是惡作劇

新北市中和警方日前接獲民眾報案，有1名穿著T恤、短褲的男子手持槍枝在路上閒晃，路人見狀嚇壞立即報警。中和警方獲報立即派遣線上警力到場，但並未發現持槍男子。警方立即調閱監視器掌握男子行蹤，4小時內將持槍的24歲張男逮捕，確認他持有的是BB槍。張男辯稱是惡作劇，警方詢後將他依社維法函送。

據了解，24歲的張姓男子目前無業，因與朋友發生糾紛，竟異想天開想拿槍嚇唬朋友，4日中午12時許前往中和區中原西街與中原五街口朋友住處附近，因手持槍枝在路上閒晃，路人發現後驚恐不已立即報警。

中和警方獲報迅速派員到場，但卻未發現男子行蹤。警方立即調閱監視器，確認該名持槍男子是張男，當天下午4時前往張男住處將他逮捕帶回警局，並起出張男持有的槍枝，經確認後發現是1把BB槍。張男供稱只是想持槍嚇唬朋友，警方訊後依社維法第65條第3款「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞」，將張男函請新北地方法院簡易庭裁定。

中和警方呼籲，無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者，可依社會秩序維護法偵處，並可處3日以下拘留或1萬8千元以下罰款。