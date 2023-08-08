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北市松江市場旁卸貨忘拉手煞 民宅外牆遭撞破大洞…居民聞巨響嚇壞

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

高姓男子今晨駕駛貨車載送豬肉至台北市松江市場送貨，卸貨時忘拉手煞車導致車輛向前滑行，直接將一處民宅外牆撞破一個大洞，民眾聽聞巨響外出查看、報警處理，警方介入時高男及住戶已達成和解共識。

警方調查，55歲高男今凌晨3時許駕駛滿載豬肉的貨車，停放在台北市中山區民生東路二段127巷（松江市場旁）上，卸貨時車輛突向前滑行，等到高男發現異狀時已來不及停下，貨車車頭已撞上前方民宅外牆，牆面當場破洞毀損，所幸未釀人員傷亡，民宅住戶聽聞巨響立刻外出查看，報警處理。

警方介入後，確認高男酒測值為０，高男說，案發當時以為地勢平坦，一時忘記拉起手煞車，就開始卸豬肉，未料車輛向前滑行，他發現時已無法停車。

警方表示，員警到場時，高男及其雇主已與屋主承諾將全額賠償毀損損失，後續由雙方協調民事賠償事宜，為避免民宅外牆持續破裂、影響行人安全，案發後暫時封鎖民宅前人行道

高男發現異狀時已來不及停下，貨車車頭已撞上前方民宅外牆，牆面當場破洞毀損，所幸未釀人員傷亡。記者李隆揆／翻攝
高男發現異狀時已來不及停下，貨車車頭已撞上前方民宅外牆，牆面當場破洞毀損，所幸未釀人員傷亡。記者李隆揆／翻攝
高男發現異狀時已來不及停下，貨車車頭已撞上前方民宅外牆，牆面當場破洞毀損，所幸未釀人員傷亡。記者李隆揆／翻攝
高男發現異狀時已來不及停下，貨車車頭已撞上前方民宅外牆，牆面當場破洞毀損，所幸未釀人員傷亡。記者李隆揆／翻攝

豬肉 北市 人行道

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