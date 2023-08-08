公墓旁傳死亡車禍！84歲老婦騎車未戴安全帽 慘遭貨車撞飛斃命

嘉義縣布袋鎮公墓附近產業道路今早6點50分發生死亡車禍，84歲婦人騎車經過路口，與大貨車相撞，機車遭碾輪下、人倒地不起，當場失去意識，送醫搶救宣告不治，貨車駕駛酒測值為0，警方初步判斷，疑因雙方行經路口未減速停讓釀禍。

據了解，發生事故的產業道路沒有紅綠燈，是鄉間常見田埂路，貨車駕駛由南往北行駛、機車騎士由西向東行駛，疑因雙方行經路口未停讓，貨車撞擊機車後又向前一段拖行；另，婦人沒戴安全帽，被撞倒後頭部缺乏保護，傷重送往嘉義長庚醫院搶救，仍宣告不治。

嘉義縣消防局表示，今早6點50分獲報，布袋鎮公墓附近發生車禍，立即派遣布袋分隊前往，發現1輛機車與小貨車發生車禍，患者為84歲女性身體多處擦傷、意識昏迷，給予相關緊急處置後，送長庚醫院救治。

布袋分局長林思妙提醒，騎機車應戴安全帽、開車應繫安全帶，確保行車安全，減輕事故傷害，已加強取締違規民眾，今年較去年同期增加2.5倍開罰數量，也加強宣導遵守交通規則，盼民眾上路要遵守，確保自身生命安全。