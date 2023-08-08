文藻女畢業生學機車墜河死亡 騎車地是休憩步道違者恐開罰

文藻外語大學畢業女生丁姓女子，為考駕照，在學校前愛河岸邊騎機車，據了解，岸際的道路是公園休憩步道，依高雄市公園管理自治條例，未經許可不能駕駛各式機動車。

丁姓女子8月6日晚間在學校前的步道，連車帶人墜落愛河水域，經消防人員打撈上岸不治。警方查詢岸際土地歸屬，確認是私人土地的退縮地，由高雄市府工務局劃為愛河公園休憩步道，步道兩側畫紅線，禁止臨時停車，警方會對違規停車開罰，但騎乘機動車則屬於公園管理自治條例範疇。

依據高雄市公園管理自治條例第19條規定，除了行動不便者使用電動代步車以外，未經許可駕駛各式機動車輛或以任何方式使各式機動車輛進入公園，由工務局管理機關處罰1500元到9000元罰鍰。

丁女在公園休憩步道騎機車，可能違反這項規定。不過，法界人士說，家屬仍可主張主管機構沒設立標示，爭取權益。