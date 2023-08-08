今年剛獲消防楷模…還來不及領獎 花蓮特搜小隊長赴瑞士受訓猝死

花蓮縣消防局20位特搜大隊隊員，5日前往瑞士隧道訓練學校受訓，未料還未開始訓練，當地時間7日上午8時20分，小隊長蔡璽鈞被發現躺在床上沒有生命跡象，經搶救無效，享年43歲，留下妻子與9歲、5歲孩子。今年他獲選為消防署消防楷模獎，卻來不及領獎，令家屬與消防同仁感到難過與不捨。

消防局表示，特搜大隊組成20人的隊伍前往瑞士受訓2周，8月5日晚上6時45分桃園機場出發，8時45到達香港機場，再轉搭晚上11時5分的班機，6日上午6時30分到達蘇黎世機場。7日瑞士當地時間上午8時20分，與蔡璽鈞同寢室小隊長與隊員整理裝備時，發現叫不醒更沒有呼吸心跳，立即用AED、CPR急救並叫救護車，10分鐘後救護車抵達，由2名醫師接手，但約1小後發現急救無效，宣告死亡。

台灣時間7日晚上8時39分，當地警方已完成相關人員筆錄工作，將遺體送至蘇黎世大眾醫院解剖以確認死因，約需要4天行政流程，死亡證明開立後才會發還大體做後續處理，將徵得家屬同意在瑞士火化後帶回台灣，並依撫卹規定辦理。消防局聯繫瑞士台北文化經濟代表團協助，立委傅崐萁也請外交部幫忙。

消防局秘書李龍聖表示，消防局聯繫蔡璽鈞的爸爸、妻子、哥哥告知憾事，家屬因故無法前往處理，委託授權請特搜大隊長簡弘丞全權處理後續相關事宜。

李龍聖指出，第一天行程先讓大家是適應天氣與時差，僅安排隧道、景點參訪等，7日準備移到訓練場地前，發現蔡璽鈞不幸身亡。平時看起來他的身體健壯，是消防局首席教官，不管是山域還是水域的救援都是他負責教育隊員，是很優秀的小隊長，發生憾事讓大家都很難過，非常不捨。

蔡壐鈞過去曾執行太魯閣磐石山墜谷等特殊山域救援，也在七星柴魚博物館等重大火災時不畏火勢搜救；2018年0206大地震協助多人逃生，更曾擔任救助、義消特搜授課教官，2019年得模範公務員獎。

李龍聖說，瑞士國際隧道訓練中心（IFA）是全世界最長隧道訓練基地，有最真實、最大的場地，有歐洲最好的教官，派員受訓以便未來在蘇花改隧道有更好的救援量能。意外發生後，其他學員依照課表操練訓練，心理輔導則請當地教官協助。