快訊

靜宜女大生為愛赴緬甸傳「升詐團小主管」 親近同學吐真相

全球嚇破膽的「大法師」！改變世界電影的一代巨匠逝世

這次買平價iPhone 15賺到！傳鏡頭藏新亮點「比Pro強大、它明年才用」

慶祝父親節 分局長獻咖啡蛋糕感謝轄區警察爸爸

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

今天是父親節，台中市豐原區素有糕餅之都美稱，豐原警分局化身一日咖啡甜點店，由分局長劉其賢沖泡咖啡、遞上在地芋頭口味蛋糕，慰勞轄區185位警察爸爸；育有2名孩子的劉說，許多警察爸爸向他一樣，重要節日不見得能與家人同慶，他做同仁後盾，在父親節這天獻上甜點、咖啡，向爸爸們說聲「辛苦了！」。

今天上午，豐原警分局大禮堂瀰漫著蛋糕與咖啡香，分局長劉其賢化身咖啡沖泡師，為警察爸爸們親手泡製專屬他們的咖啡，並搭配豐原知名糕餅店的芋頭蛋糕，感謝他們對治交安的付出，用堅毅的力量守護這家園。

豐原警分局共有警察夫妻檔3對、父女檔1對，均堅守崗位，齊心攜手維護轄區治交安工作。

其中，合作派出所員警梁展榮及蘇紋巧，夫妻同在派出所服務，兩人在辦案上默契絕佳，工作合作無間，並在其中找到人生價值及成就感。

警員蘇紋巧說，警察工作時間日夜顛倒，彼此要協調家務及照顧小孩，對新手爸爸老公來說，要學習如何幫小孩洗澡、換尿布等，是全新挑戰，也因為有老公互相扶持，讓那時的她能專心坐月子，感謝另一半。

劉其賢笑說，常聽俗語說「母親節呷龍蝦，父親節跑到沒半個…」，為讓每位警察爸爸感到自己受到重視，今天上午帶著大蛋糕與咖啡到各所致贈，讓同仁在工作之餘能品嘗咖啡，提振精神，平安出勤、健康返家，「父親節快樂！」。

合作派出所員警梁展榮(圖)及蘇紋巧，夫妻在同單位服務，蘇感謝另一半一起學習幫小孩洗澡、換尿布等，祝福他父親節快樂。圖／台中市警察局豐原分局提供
合作派出所員警梁展榮(圖)及蘇紋巧，夫妻在同單位服務，蘇感謝另一半一起學習幫小孩洗澡、換尿布等，祝福他父親節快樂。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市豐原區素有糕餅之都美稱，豐原警分局化身一日咖啡甜點店，由分局長劉其賢到各所送上芋頭蛋糕與香濃咖啡，慰勞轄區185位警察爸爸。記者林佩均／攝影
台中市豐原區素有糕餅之都美稱，豐原警分局化身一日咖啡甜點店，由分局長劉其賢到各所送上芋頭蛋糕與香濃咖啡，慰勞轄區185位警察爸爸。記者林佩均／攝影
台中市豐原區素有糕餅之都美稱，豐原警分局化身一日咖啡甜點店，由分局長劉其賢到各所送上芋頭蛋糕與香濃咖啡，慰勞轄區185位警察爸爸。記者林佩均／攝影
台中市豐原區素有糕餅之都美稱，豐原警分局化身一日咖啡甜點店，由分局長劉其賢到各所送上芋頭蛋糕與香濃咖啡，慰勞轄區185位警察爸爸。記者林佩均／攝影
台中市豐原區素有糕餅之都美稱，豐原警分局化身一日咖啡甜點店，分局長劉其賢送上芋頭蛋糕與香濃咖啡，慰勞轄區185位警察爸爸。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市豐原區素有糕餅之都美稱，豐原警分局化身一日咖啡甜點店，分局長劉其賢送上芋頭蛋糕與香濃咖啡，慰勞轄區185位警察爸爸。圖／台中市警察局豐原分局提供
合作派出所員警梁展榮(圖)及蘇紋巧，夫妻在同單位服務，蘇感謝另一半一起學習幫小孩洗澡、換尿布等，祝福他父親節快樂。圖／台中市警察局豐原分局提供
合作派出所員警梁展榮(圖)及蘇紋巧，夫妻在同單位服務，蘇感謝另一半一起學習幫小孩洗澡、換尿布等，祝福他父親節快樂。圖／台中市警察局豐原分局提供

咖啡 爸爸 警察

延伸閱讀

歡度佳節 台南義警包水餃和員警慶祝父親節

隔簾聽聲音找爸爸 新北警父親節影片暖心獲好評

獨／悲傷父親節 優秀花蓮特搜小隊長赴瑞士訓練不幸猝死

獨／悲傷父親節 優秀花蓮特搜小隊長赴瑞士訓練不幸猝死

相關新聞

獨／悲傷父親節 優秀花蓮特搜小隊長赴瑞士訓練不幸猝死

花蓮縣消防局8月5日率20位特搜大隊隊員，出國前往瑞士隧道訓練學校訓練2周，沒想到才出發第四天，特搜隊小隊長蔡壐鈞被發現...

影／台中警今年抓864名車手 10％未成年...家長恐連帶賠不完

台中市警局今年查獲864名車手，其中有一成未成年，雖然比去年的12％略低，但仍不少，台中市少年隊提醒家長，暑假期間需多關...

剛開門下車就被撞！汐止3車連環撞 駕駛被夾車門間

新北市汐止區昨天發生1起連環車禍，35歲高男與19歲王男各自駕駛轎車停在路邊時，33歲李男突然直接開進巷弄內先撞上王男車...

影／種電有關？水雉寶寶出生就被吃掉 南市夏季新增數僅去年5分之1

台南市夏季水雉繁殖調查結果今天出爐，今年整體族群數量達1659隻，與去年同期相比增加37隻，雖然仍是正成長，但與前年的1...

嘉義縣布袋鎮26歲騎士撞電桿不治 檢警相驗：頭部創傷休克

嘉義縣布袋鎮26歲楊姓男子昨天下午被發現人車倒臥在義竹鄉嘉27線路旁電桿，民眾協助報案，經送醫搶救仍不治，今天檢警相驗，...

影／能證明我開車？桃園男酒駕違停還嗆警 監視器全都錄...慘了

桃園市環警監昨晚執行「靜桃專案」勤務，經攔查路過車輛，共15輛排氣噪音超標開單。其中一名男子在路口看見員警突違停下車，待...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦