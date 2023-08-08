慶祝父親節 分局長獻咖啡蛋糕感謝轄區警察爸爸

今天是父親節，台中市豐原區素有糕餅之都美稱，豐原警分局化身一日咖啡甜點店，由分局長劉其賢沖泡咖啡、遞上在地芋頭口味蛋糕，慰勞轄區185位警察爸爸；育有2名孩子的劉說，許多警察爸爸向他一樣，重要節日不見得能與家人同慶，他做同仁後盾，在父親節這天獻上甜點、咖啡，向爸爸們說聲「辛苦了！」。

今天上午，豐原警分局大禮堂瀰漫著蛋糕與咖啡香，分局長劉其賢化身咖啡沖泡師，為警察爸爸們親手泡製專屬他們的咖啡，並搭配豐原知名糕餅店的芋頭蛋糕，感謝他們對治交安的付出，用堅毅的力量守護這家園。

豐原警分局共有警察夫妻檔3對、父女檔1對，均堅守崗位，齊心攜手維護轄區治交安工作。

其中，合作派出所員警梁展榮及蘇紋巧，夫妻同在派出所服務，兩人在辦案上默契絕佳，工作合作無間，並在其中找到人生價值及成就感。

警員蘇紋巧說，警察工作時間日夜顛倒，彼此要協調家務及照顧小孩，對新手爸爸老公來說，要學習如何幫小孩洗澡、換尿布等，是全新挑戰，也因為有老公互相扶持，讓那時的她能專心坐月子，感謝另一半。