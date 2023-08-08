剛開門下車就被撞！汐止3車連環撞 駕駛被夾車門間

新北市汐止區昨天發生1起連環車禍，35歲高男與19歲王男各自駕駛轎車停在路邊時，33歲李男突然直接開進巷弄內先撞上王男車輛，王男車輛再撞到高男車輛，高男因當時正好開門要下車，當場被夾在車門縫隙中。警消到場緊急將高男救出，所幸並無生命危險。車禍發生原因及肇責歸屬正由警方調查。

汐止警方與消防局昨天凌晨2時許接獲報案，汐止區福安街59巷內發生車禍，還疑似發生糾紛。警方獲報趕抵後，發現現場有3輛白色轎車撞在一起，其中35歲高男被卡在車門縫隙中動彈不得。警消立即將高男救出，所幸僅輕傷並無生命危險。

據了解，35歲的高姓男子與19歲的王姓男子，凌晨2時許將車輛停在路邊熄火準備下車，不料此時1名33歲的李姓男子開進巷弄，疑因巷弄狹小加上車速過快，不慎碰撞王男車輛，又撞上高男車輛。當時正開門準備下車的高男則被車門夾住動彈不得。