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影／能證明我開車？桃園男酒駕違停還嗆警 監視器全都錄...慘了

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市環警監昨晚執行「靜桃專案」勤務，經攔查路過車輛，共15輛排氣噪音超標開單。其中一名男子在路口看見員警突違停下車，待警方靠近聞到濃濃酒味，男子竟嗆「能證明我有開車？」直到警方調閱監視器畫面，男子看完當場無語，只能乖乖就範。

為使市民有安寧的居家環境，桃園警分局昨晚8點至11點與環保局及監理站組成聯合稽查小組，在桃園區國際路設置攔檢站，共同執行靜桃專案勤務，勤務期間共計攔查大型重型機車3輛、普通重型機車21輛。經檢測有大型重型機車3輛、普通重型機車12輛，共15輛排氣噪音超標，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單。

其中警方攔查噪音車時，發現一輛小客車看到員警突然在路口違停，經上前查看，男駕駛下車離開轉了一圈又回到現場，員警聞到他身上有濃厚酒味，男子經詢問卻大聲否認，還說「能證明我有開車嗎？」但對於車是誰開的他則避而不答，若違規就拖走。

對此員警立即調閱周邊監視器畫面，男子看完當場啞口無言，瞬間氣勢全無，只好乖乖配合警方酒測，結果酒測值為0.32MG/L，已觸犯刑法公共危險罪，員警當場將其逮捕依法移請偵辦。

桃園市環警監昨晚執行「靜桃專案」勤務，經攔查共15輛排氣噪音超標開單。記者周嘉茹／翻攝
桃園市環警監昨晚執行「靜桃專案」勤務，經攔查共15輛排氣噪音超標開單。記者周嘉茹／翻攝

桃園 噪音 監視器

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